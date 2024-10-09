Микитин: После матча Россия - Украина с голом Шевченко физиономия у Путина была очень кислая

25 лет назад, 9 октября 1999 года, в Москве состоялся легендарный матч с участием России и Украины.

В том матче был забит легендарный гол Андрея Шевченко голкиперу Филимонову. Украинский нападающий поймал на ошибке вратаря и сравнял счет в той игре за три минуты до конца основного времени.

Защитник Владимир Mикитин в том поединке вышел на замену в конце первого тайма и вспомнил о самых интересных моментах того противостояния и легендарном голе Шевы.

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"Складывалось впечатление, что речь шла о финале самого престижного турнира – таким был ажиотаж. Этот отборочный цикл удачно складывался для украинской сборной, мы постоянно находились в главной группе и были убеждены, что в Москве, по крайней мере, не проиграем. Было тяжело, особенно во втором тайме, однако удалось добиться нужного результата. Помнится, когда после матча меня спрашивали почему хозяевам, которые тогда были на ходу, не удалось склонить чашу весов на свою сторону, я отвечал: "У Украины был Андрей Шевченко". О том его голе в "Лужниках" можно писать книги, потому что это был высший пилотаж. Поверьте, это был не счастливый случай, а мастер-класс от нашего лидера атак, ведь мяч с подкруткой летел в сторону вратаря по загадочной траектории. Это и застучало врасплох кипера россиян. Когда мы после финального свистка пришли в раздевалку, то в каждом кресле лежали именные часы с надписью: "От мэра Москвы". А вскоре в раздевалку вошел Владимир Путин, бывший Премьер-министр России. Запомнилось, что он был маленького роста. Поздравил нас с победой, но физиономия у него была очень кислая.

К сожалению, тогда пробиться в финальную часть Евро нам не удалось. В стыковых матчах со словенцами подвела банальная недооценка соперника", - рассказал Микитин.