Украина - Грузия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Экзистенциальный в смысловом контексте поединок для Сергея Реброва и вообще этой версии сборной Украины. В своем третьем матче этого сезона Лиги наций "сине-желтые" встретятся с лидером квартера - национальной командой Грузии под руководством известного в прошлом французского защитника Вилли Саньоля.

На данный момент, после двух туров грузины имеют в своем активе 6 зачетных баллов, а украинцы - 0. Примечательно, что между собой эти сборные на разных уровнях встречались 9 раз и Грузии еще ни разу не удавалось обыграть Украину.

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Поединок третьего тура группы B1 Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Украины и Греции состоится в пятницу, 11-го октября 2024-го года, в 21:45. Встреча пройдет в польской Познани, на Городском стадионе.

Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

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