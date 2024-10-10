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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Грузия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Национальная сборная Украины
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Украина - Грузия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Украина - Грузия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Экзистенциальный в смысловом контексте поединок для Сергея Реброва и вообще этой версии сборной Украины. В своем третьем матче этого сезона Лиги наций "сине-желтые" встретятся с лидером квартера - национальной командой Грузии под руководством известного в прошлом французского защитника Вилли Саньоля.

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На данный момент, после двух туров грузины имеют в своем активе 6 зачетных баллов, а украинцы - 0. Примечательно, что между собой эти сборные на разных уровнях встречались 9 раз и Грузии еще ни разу не удавалось обыграть Украину.

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Поединок третьего тура группы B1 Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Украины и Греции состоится в пятницу, 11-го октября 2024-го года, в 21:45. Встреча пройдет в польской Познани, на Городском стадионе.

Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

Трансляция матча
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Трансляция матча Украина - Грузия
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Украина Грузия Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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