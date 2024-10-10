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Нагорняк: За результат всегда отвечает главный тренер. Он собирает футболистов, объединяет, подбирает тактику
Наставник перволиговой команды – о ситуации в сборной
Фото: пресс-служба УАФ
Экс-футболист и главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк объяснил, в чем причина неудовлетворительных результатов национального коллектива в Лиге наций.
“Чтобы понять, в чем проблема, нужно находиться там внутри. Анализируя то, что выходит в прессу, можно предположить, что у команды нет единства. За результат всегда отвечает только один человек – это главный тренер. Он собирает футболистов, объединяет, подбирает тактику.
Футболистам нужно добавить во всем. Надев футболку сборной, они должны оставить все свои клубные проблемы дома и, как говорят, "умирать" на поле”.
“В молодежке у нас подобрались неплохие футболисты, но там совсем другой футбол. Нельзя сравнивать основную команду с молодежной по степени интенсивности и ответственности. Национальная сборная – это самая высокая степень уровня футболиста и ответственность там в десятки раз выше”, – подытожил он.
11 октября "сине-желтые" в рамках третьего тура Лиги наций будут принимать сборную Грузии в номинально домашнем матче в Познани.
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