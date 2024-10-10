Нагорняк: За результат всегда отвечает главный тренер. Он собирает футболистов, объединяет, подбирает тактику

Экс-футболист и главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк объяснил, в чем причина неудовлетворительных результатов национального коллектива в Лиге наций.

“Чтобы понять, в чем проблема, нужно находиться там внутри. Анализируя то, что выходит в прессу, можно предположить, что у команды нет единства. За результат всегда отвечает только один человек – это главный тренер. Он собирает футболистов, объединяет, подбирает тактику.

Футболистам нужно добавить во всем. Надев футболку сборной, они должны оставить все свои клубные проблемы дома и, как говорят, "умирать" на поле”.