  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Нагорняк: За результат всегда отвечает главный тренер. Он собирает футболистов, объединяет, подбирает тактику
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагорняк: За результат всегда отвечает главный тренер. Он собирает футболистов, объединяет, подбирает тактику

Национальная сборная Украины
Обновлено

Наставник перволиговой команды – о ситуации в сборной

Нагорняк: За результат всегда отвечает главный тренер. Он собирает футболистов, объединяет, подбирает тактику

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Экс-футболист и главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк объяснил, в чем причина неудовлетворительных результатов национального коллектива в Лиге наций.

“Чтобы понять, в чем проблема, нужно находиться там внутри. Анализируя то, что выходит в прессу, можно предположить, что у команды нет единства. За результат всегда отвечает только один человек – это главный тренер. Он собирает футболистов, объединяет, подбирает тактику.

Футболистам нужно добавить во всем. Надев футболку сборной, они должны оставить все свои клубные проблемы дома и, как говорят, "умирать" на поле”.

Читайте такжеНагорняк: Нельзя сказать, что Мудрик и Довбик - неприкосновенные игроки

“В молодежке у нас подобрались неплохие футболисты, но там совсем другой футбол. Нельзя сравнивать основную команду с молодежной по степени интенсивности и ответственности. Национальная сборная – это самая высокая степень уровня футболиста и ответственность там в десятки раз выше”, – подытожил он.

11 октября "сине-желтые" в рамках третьего тура Лиги наций будут принимать сборную Грузии в номинально домашнем матче в Познани.

По теме
yellow-arrow
Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
yellow-arrow
Микитин: После матча Россия - Украина с голом Шевченко физиономия у Путина была очень кислая
yellow-arrow
UA-Футбол представляет соперника сборной Украины: Грузия
Сергей Нагорняк Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
LB.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости