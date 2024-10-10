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Краснопир оценил свои шансы на вызов в сборную Украины
Ещё рановато
Ruh TV
Нападающий львовского "Руха" Игорь Краснопир пока не видит себя в составе национальной сборной Украины.
"Если честно, сейчас, я считаю, шансы минимальны. Считаю, что я пока не соответствую уровню. Это мое мнение.
Я слежу за сборной, за главной командой страны. Слежу почти за каждым игроком. Мне очень нравится игра Владимира Бражко, Георгия Судакова. Каждый игрок там высокого уровня, все очень хорошие", – сказал он в эфире Ruh TV.
Напомним, 11 октября "сине-желтые" сыграют против Грузии, 14 октября – с Чехией. Оба матча пройдут в рамках Лиги наций.
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