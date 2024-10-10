  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Краснопир оценил свои шансы на вызов в сборную Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Краснопир оценил свои шансы на вызов в сборную Украины

Национальная сборная Украины

Ещё рановато

Краснопир оценил свои шансы на вызов в сборную Украины

Ruh TV

Новина українською

Нападающий львовского "Руха" Игорь Краснопир пока не видит себя в составе национальной сборной Украины.

"Если честно, сейчас, я считаю, шансы минимальны. Считаю, что я пока не соответствую уровню. Это мое мнение.

Я слежу за сборной, за главной командой страны. Слежу почти за каждым игроком. Мне очень нравится игра Владимира Бражко, Георгия Судакова. Каждый игрок там высокого уровня, все очень хорошие", – сказал он в эфире Ruh TV.

Напомним, 11 октября "сине-желтые" сыграют против Грузии, 14 октября – с Чехией. Оба матча пройдут в рамках Лиги наций.

По теме
yellow-arrow
Любенович: В сборную Украины попали сильнейшие игроки, которые доступны прямо сейчас
yellow-arrow
"В автобус бросали камни и бутылки, а в раздевалку зашел Путин". Экс-игрок сборной Украины вспомнил исторический матч с Россией
yellow-arrow
Пономарев: Бондаренко своей игрой в Шахтере заслуживал оказаться в сборной
Национальная сборная Украины Рух (Львов) Игорь Краснопир
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ruh TV
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости