Краснопир оценил свои шансы на вызов в сборную Украины

Нападающий львовского "Руха" Игорь Краснопир пока не видит себя в составе национальной сборной Украины.

"Если честно, сейчас, я считаю, шансы минимальны. Считаю, что я пока не соответствую уровню. Это мое мнение.

Я слежу за сборной, за главной командой страны. Слежу почти за каждым игроком. Мне очень нравится игра Владимира Бражко, Георгия Судакова. Каждый игрок там высокого уровня, все очень хорошие", – сказал он в эфире Ruh TV.