Пономарев: Бондаренко своей игрой в Шахтере заслуживал оказаться в сборной

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился своими мыслями относительно кадровых изменений в стане национальной сборной Украины.

- Эпопея с неприездом Ярмоленко и публичность вокруг сильно вредит команде?

- Это прерогатива главного тренера, он непосредственно принимает решения и несет ответственность за результат. Ничего удивительного для меня нет. На мой взгляд, сборную нужно постепенно омолаживать, давать шанс молодым футболистам, интегрировавшимся в команду.

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- Отсутствие Зинченко, Миколенко и Малиновского станет для нас серьезной проблемой?

- Нужно быть благодарным Зинченко и Малиновскому, которые много сделали для этой команды, но в национальную команду стучатся молодые ребята, которым тоже нужно давать возможность себя проявить. Крыськив и Судаков будут выглядеть не слабее Руслана и Александра.

- Способны ли новички сборной заменить ветеранов, которые на больничном?

- Да. Еще, наверное, Бондаренко своей игрой в последних матчах "Шахтера" в чемпионате точно заслуживал оказаться в основном списке, но у каждого тренера есть свое видение самой модели игры. Ты можешь наилучшим образом проявлять себя в клубе, но не вписываться в конкретную игровую модель или иметь в сборной мощных конкурентов на своей позиции.

- Приглашение игроков, которые не представляют "Шахтер" или "Динамо", может послужить дополнительным стимулом для игроков остальных клубов проявлять себя на внутренней арене?

- Это положительный шаг. Тот же Назаренко или Гуцуляк заслужили игрой за "Полесье" на вызов. Мартынюк из "Александрии" засветился на Олимпиаде и игрой в Александрии заставил о себе говорить. Не стоит забывать, что хороший подбор исполнителей есть у молодежной сборной Украины, которая классно показала себя в отборе на Евро-2025, - сказал Пономарев.