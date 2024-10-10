Любенович: В сборную Украины попали сильнейшие игроки, которые доступны прямо сейчас

Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал кадровые изменения в стане национальной сборной Украины.

- Эпопея с неприездом Ярмоленко и публичность вокруг сильно вредит команде?

- Как по мне, Ярмоленко играет в хорошей форме и я бы его вызвал, но Реброву виднее, почему не попал в список. Мы услышали информацию "Динамо" о травме, все, вопросов больше нет.

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- Отсутствие Зинченко, Миколенко и Малиновского станет для нас серьезной проблемой?

- Я считаю, что проблем быть не должно. Зинченко играл мало. Малиновский постоянно выходил на замену. Они травмированы. В заявку сборной Украины попали самые сильные игроки на данный момент. Самое главное, что все вызванные игроки находятся в хорошей форме. Могут быть вопросы по Мудрику, зато Миша может из ничего придумать момент, в каком бы он состоянии ни был.

- Способны ли новички сборной заменить ветеранов, которые на больничном?

- Все по делу. Гуцуляк и Назаренко сейчас в такой форме, что они заслуживают приглашения в сборную. Крыськив на фоне плохой игры "Шахтера" в целом выглядят очень уверенно. Что касается Бондаренко, хоть он и постоянно отмечается, но он сдал по сравнению с двумя предыдущими сезонами. Хотя Артем в своей лучшей форме мне очень импонирует.

- Приглашение игроков, которые не представляют "Шахтер" или "Динамо", может послужить дополнительным стимулом для игроков остальных клубов проявлять себя на внутренней арене?

- Да, это правильный шаг. Что же касается молодежи, то им еще нужно время для развития. Сейчас ребята из молодежки ничем не превосходят имеющихся исполнителей в первой сборной, - сказал Любенович.