  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Любенович: В сборную Украины попали сильнейшие игроки, которые доступны прямо сейчас
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Любенович: В сборную Украины попали сильнейшие игроки, которые доступны прямо сейчас

Национальная сборная Украины

Есть такое мнение

Любенович: В сборную Украины попали сильнейшие игроки, которые доступны прямо сейчас

Фото: УПЛ

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал кадровые изменения в стане национальной сборной Украины.

- Эпопея с неприездом Ярмоленко и публичность вокруг сильно вредит команде?

- Как по мне, Ярмоленко играет в хорошей форме и я бы его вызвал, но Реброву виднее, почему не попал в список. Мы услышали информацию "Динамо" о травме, все, вопросов больше нет.

Читайте такжеПономарев: Бондаренко своей игрой в Шахтере заслуживал оказаться в сборной

- Отсутствие Зинченко, Миколенко и Малиновского станет для нас серьезной проблемой?

- Я считаю, что проблем быть не должно. Зинченко играл мало. Малиновский постоянно выходил на замену. Они травмированы. В заявку сборной Украины попали самые сильные игроки на данный момент. Самое главное, что все вызванные игроки находятся в хорошей форме. Могут быть вопросы по Мудрику, зато Миша может из ничего придумать момент, в каком бы он состоянии ни был.

- Способны ли новички сборной заменить ветеранов, которые на больничном?

- Все по делу. Гуцуляк и Назаренко сейчас в такой форме, что они заслуживают приглашения в сборную. Крыськив на фоне плохой игры "Шахтера" в целом выглядят очень уверенно. Что касается Бондаренко, хоть он и постоянно отмечается, но он сдал по сравнению с двумя предыдущими сезонами. Хотя Артем в своей лучшей форме мне очень импонирует.

Читайте такжеКрыськив: Грузины Шахтера говорили, чтобы мы готовились к матчу сборных, а мы тоже говорили, чтобы они тоже готовились

- Приглашение игроков, которые не представляют "Шахтер" или "Динамо", может послужить дополнительным стимулом для игроков остальных клубов проявлять себя на внутренней арене?

- Да, это правильный шаг. Что же касается молодежи, то им еще нужно время для развития. Сейчас ребята из молодежки ничем не превосходят имеющихся исполнителей в первой сборной, - сказал Любенович.

По теме
yellow-arrow
"В автобус бросали камни и бутылки, а в раздевалку зашел Путин". Экс-игрок сборной Украины вспомнил исторический матч с Россией
yellow-arrow
Пономарев: Бондаренко своей игрой в Шахтере заслуживал оказаться в сборной
yellow-arrow
Краснопир оценил свои шансы на вызов в сборную Украины
Желько Любенович Украина ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости