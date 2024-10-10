Пономарев: Есть игроки, время которых в сборной заканчивается и было бы правильно дать шанс молодым ребятам

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился своими мыслями о подготовке сборной Украины к октябрьским матчам Лиги наций.

- Мы видим новые лица впереди, хотя нашу линию обороны принято считать слабым звеном.

- Чтобы играть в национальной сборной Украины, необходимо быть к этому готовым. Я являюсь противником того, когда это делается искусственно. В центре обороны нужно пробовать различные сочетания, которые могут играть на качественном уровне. Если у тебя порядок в защите, тогда более уверенно можно играть впереди.

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- Кто из игроков вашей команды - "Руха" - мог бы помочь команде Сергея Реброва?

- По моему мнению, Алексей Сыч мог бы попасть, хотя бы в резервный список. Он мог бы конкурировать с Тымчиком, Коноплей, Караваевым. То же касается Крупского из "Ворсклы", который имеет все шансы надолго закрыть эту позицию.

- Стоит ли использовать Лигу наций для обкатки новичков и бросить все силы уже на квалификацию ЧМ-2026?

- Учитывая выступления Украины на Евро и первых матчах Лиги наций, сейчас есть возможность интегрировать в сборную новых игроков, которые могут на много лет вперед стать ее лицами. По моему мнению, есть футболисты, время которых в национальной команде заканчивается и было бы правильно дать шанс молодым ребятам, которым можно довериться, - считает Пономарев.