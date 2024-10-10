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Экс-наставник Калюжного: Иван сейчас где-то на одном уровне с Бражко и намного сильнее Степаненко

Национальная сборная Украины

У Ивана есть шанс показать себя на более высоком уровне

Экс-наставник Калюжного: Иван сейчас где-то на одном уровне с Бражко и намного сильнее Степаненко

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Один из первых тренеров полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного из академии "Металлиста" Владимир Линке прокомментировал вызов своего экс-подопечного в национальную сборную Украины.

- Не удивился этой новости. Иван умеет хорошо играть в футбол, сейчас набрался опыта и чувствует себя уверенным. Я знаю, что футбол он любит и относится к себе достаточно серьезно.

- Ребров не стал довызывать опытного Сидорчука, отдав предпочтение именно Калюжному. Согласитесь со словами Александра Кучера, что сейчас Иван - лучший опорный хавбек в Украине после Бражко и Степаненко?

- Я не считаю, что Калюжный третий. Он с Бражко где-то на одном уровне, а Степаненко на данный момент намного слабее Ивана. И здесь разница не только в возрасте. Степаненко никогда не обладал скоростью, не имел такого удара, как у Калюжного. Да и карточек Иван зарабатывает намного меньше.

Мне хотелось бы, чтобы он справился с психологическим давлением и волнением. Я думаю, что у него получится, поскольку у него сейчас прекрасный возраст для футболиста - 26 лет. Он набрался опыта, поэтому если выйдет на футбольное поле, то сможет продемонстрировать свой уровень.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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