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Ванат – о музыкальном вкусе Бущана: Сбросил ему свои песни – стало лучше
Владислав подколол Бущана
Скриншот: YouTube-канал ВЗБІРНА
Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат рассказал, как, по его мнению, можно повлиять на последние неудачные результаты команды в Лиге наций.
– Есть какой-то рецепт, как преодолеть неудачную полосу команды? Надо какой-то тимбилдинг делать?
– Нет. Думаю, это все через работу преодолевается. Думаю, тимбилдинг здесь не поможет.
– Может, надо было сходить на шашлык?
– Можно на рыбалку еще сходить.
– Кто мог бы на рыбалку сходить?
– Сейчас его нет, но Миколенко.
– А шашлык?
– Одессит наш, вратарь. Жора Бущан.
– Кто теперь без Малиновского и Миколенко будет отвечать за музыку в команде?
– Наверное, Жора Бущан.
– Как тебе его музыкальный вкус?
– Когда сбросил ему свои песни, стало лучше, – сказал Ванат.
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