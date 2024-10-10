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Ванат – о музыкальном вкусе Бущана: Сбросил ему свои песни – стало лучше

Национальная сборная Украины

Владислав подколол Бущана

Ванат – о музыкальном вкусе Бущана: Сбросил ему свои песни – стало лучше

Скриншот: YouTube-канал ВЗБІРНА

Новина українською

Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат рассказал, как, по его мнению, можно повлиять на последние неудачные результаты команды в Лиге наций.

– Есть какой-то рецепт, как преодолеть неудачную полосу команды? Надо какой-то тимбилдинг делать?

– Нет. Думаю, это все через работу преодолевается. Думаю, тимбилдинг здесь не поможет.

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– Может, надо было сходить на шашлык?

– Можно на рыбалку еще сходить.

– Кто мог бы на рыбалку сходить?

– Сейчас его нет, но Миколенко.

– А шашлык?

– Одессит наш, вратарь. Жора Бущан.

– Кто теперь без Малиновского и Миколенко будет отвечать за музыку в команде?

– Наверное, Жора Бущан.

– Как тебе его музыкальный вкус?

– Когда сбросил ему свои песни, стало лучше, – сказал Ванат.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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