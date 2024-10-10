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ФОТО. УАФ представила новую выездную форму сборных Украины
Фото с презентации
УАФ
Украинская ассоциация футбола представила новый выездной комплект формы сборных Украины на сезон-2024/2025, который был выпущен в сотрудничестве с Adidas.
Вчера был представлен новый домашний комплект экипировки и объявлено о том, что отныне аԁіԁаѕ является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.
Напомним, что завтра, 11 октября, "сине-желтые" сыграют против национальной команды Грузии в Лиге нации. Начало - в 21:45.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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