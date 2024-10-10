Любенович: Для сборной Украины в Лиге наций еще ничего не решено

Главный тренер "Миная" Желько Любенович поделился мнением об изменениях в составе сборной Украины, в частности, о вызове новичков.

- Мы видим новые лица впереди, хотя нашу линию обороны принято считать слабым звеном.

- Они [новички] хорошие футболисты, но делать это искусственно будет неправильно. Если тренерский штаб вызвал новых людей, то здесь учтены как их личный прогресс, так и потребность в сборной на этих позициях и сыгранность игроков с другими сборниками.

- Стоит ли использовать Лигу наций для обкатки новичков и бросить все силы уже на квалификацию ЧМ-2026?

- Я считаю, что в Лиге наций еще ничего не решено. У сборной Украины есть качественные игроки, которые не случайно попали в основной список, - сказал Любенович.