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Любенович: Для сборной Украины в Лиге наций еще ничего не решено
Состав сине-желтых немного изменился
УАФ
Главный тренер "Миная" Желько Любенович поделился мнением об изменениях в составе сборной Украины, в частности, о вызове новичков.
- Мы видим новые лица впереди, хотя нашу линию обороны принято считать слабым звеном.
- Они [новички] хорошие футболисты, но делать это искусственно будет неправильно. Если тренерский штаб вызвал новых людей, то здесь учтены как их личный прогресс, так и потребность в сборной на этих позициях и сыгранность игроков с другими сборниками.
- Стоит ли использовать Лигу наций для обкатки новичков и бросить все силы уже на квалификацию ЧМ-2026?
- Я считаю, что в Лиге наций еще ничего не решено. У сборной Украины есть качественные игроки, которые не случайно попали в основной список, - сказал Любенович.
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