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Любенович: Для сборной Украины в Лиге наций еще ничего не решено

Национальная сборная Украины

Состав сине-желтых немного изменился

Любенович: Для сборной Украины в Лиге наций еще ничего не решено

УАФ

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович поделился мнением об изменениях в составе сборной Украины, в частности, о вызове новичков.

- Мы видим новые лица впереди, хотя нашу линию обороны принято считать слабым звеном.

- Они [новички] хорошие футболисты, но делать это искусственно будет неправильно. Если тренерский штаб вызвал новых людей, то здесь учтены как их личный прогресс, так и потребность в сборной на этих позициях и сыгранность игроков с другими сборниками.

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- Стоит ли использовать Лигу наций для обкатки новичков и бросить все силы уже на квалификацию ЧМ-2026?

- Я считаю, что в Лиге наций еще ничего не решено. У сборной Украины есть качественные игроки, которые не случайно попали в основной список, - сказал Любенович.

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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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