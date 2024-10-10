  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Маркевич: Подопечные Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои "козыри"
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Подопечные Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои "козыри"

Национальная сборная Украины

Известный украинский тренер верит в успех команды

Маркевич: Подопечные Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои "козыри"

ФК "Карпати" / Автор невідомий

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от противостояния национальной команды против лидера группы - Грузии.

"В последние годы наши завтрашние соперники под руководством французского специалиста Вилли Саньоля играют от обороны, хотя грузинский футбол всегда славился, прежде всего, сильной атакой. Эта смена стиля благодаря качественной организации игры, пошла на пользу. Грузины хорошо себя проявили на недавнем Евро в Германии, уверенно лидируют в Лиге наций. Однако это отнюдь не значит, что они являются фаворитами в противостоянии с Украиной.

Как по мне, очень многое будет зависеть от настроя. Подопечные Сергея Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои "козыри". Также они должны осознавать, что на кону – сохранение "прописки" в Лиге В. Действительно, в последнее время наших сборников преследуют травмы, но все равно хватает боеспособных исполнителей. Вот завтра Георгий Судаков пусть доказывает, что заслуживает играть в топ-чемпионате, а Артем Довбик, наконец, проявит себя не только на клубном уровне.

Я верю в украинскую сборную, убежден, что она не проиграет, хотя ввиду турнирной ситуации такой итог нас не устраивает. Поэтому будем ждать от наших ребят большего", - сказал Мирон Богданович.

Поединок Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани и начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Грицай - перед игрой с Грузией: Украина попытается играть за счет контроля мяча, как она и действует при Реброве
yellow-arrow
Ушел из жизни менеджер сборных Украины
yellow-arrow
Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
Мирон Маркевич Украина Грузия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости