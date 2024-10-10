Маркевич: Подопечные Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои "козыри"

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от противостояния национальной команды против лидера группы - Грузии.

"В последние годы наши завтрашние соперники под руководством французского специалиста Вилли Саньоля играют от обороны, хотя грузинский футбол всегда славился, прежде всего, сильной атакой. Эта смена стиля благодаря качественной организации игры, пошла на пользу. Грузины хорошо себя проявили на недавнем Евро в Германии, уверенно лидируют в Лиге наций. Однако это отнюдь не значит, что они являются фаворитами в противостоянии с Украиной.

Как по мне, очень многое будет зависеть от настроя. Подопечные Сергея Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои "козыри". Также они должны осознавать, что на кону – сохранение "прописки" в Лиге В. Действительно, в последнее время наших сборников преследуют травмы, но все равно хватает боеспособных исполнителей. Вот завтра Георгий Судаков пусть доказывает, что заслуживает играть в топ-чемпионате, а Артем Довбик, наконец, проявит себя не только на клубном уровне.

Я верю в украинскую сборную, убежден, что она не проиграет, хотя ввиду турнирной ситуации такой итог нас не устраивает. Поэтому будем ждать от наших ребят большего", - сказал Мирон Богданович.