Ушел из жизни менеджер сборных Украины

Сегодня, 10 октября на 65-м году жизни скончался менеджер научно-методического отдела Спортивно-технического департамента сборных команд Украины Владимир Иванович Лазаренко, сообщает пресс-служба УАФ.

Владимир Лазаренко родился в Чернигове, а после окончания в 1982 году Харьковского института радиоэлектроники (в 1988 году окончил аспирантуру Киевского института кибернетики им. В. Глушкова) с 1986-го по 2008 год работал в научном центре киевского "Динамо", который создал Анатолий Зеленцов.

Сотрудничал с Валерием Лобановским, когда тот в 1990-1996 годах работал со сборными ОАЭ и Кувейта. С 1996 года работал со сборными Украины разных возрастных категорий. С 2008 года Владимир Лазаренко руководил научной группой, которая сотрудничает со всеми сборными командами страны по футболу.

Редакция UA-Football приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.