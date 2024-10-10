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Ушел из жизни менеджер сборных Украины
Искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 10 октября на 65-м году жизни скончался менеджер научно-методического отдела Спортивно-технического департамента сборных команд Украины Владимир Иванович Лазаренко, сообщает пресс-служба УАФ.
Владимир Лазаренко родился в Чернигове, а после окончания в 1982 году Харьковского института радиоэлектроники (в 1988 году окончил аспирантуру Киевского института кибернетики им. В. Глушкова) с 1986-го по 2008 год работал в научном центре киевского "Динамо", который создал Анатолий Зеленцов.
Сотрудничал с Валерием Лобановским, когда тот в 1990-1996 годах работал со сборными ОАЭ и Кувейта. С 1996 года работал со сборными Украины разных возрастных категорий. С 2008 года Владимир Лазаренко руководил научной группой, которая сотрудничает со всеми сборными командами страны по футболу.
Редакция UA-Football приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.
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