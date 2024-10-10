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Грицай - перед игрой с Грузией: Украина попытается играть за счет контроля мяча, как она и действует при Реброве

Национальная сборная Украины

Вряд ли будут изменения в тактическом рисунке

Грицай - перед игрой с Грузией: Украина попытается играть за счет контроля мяча, как она и действует при Реброве

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Зари" и "Днепра-1" Александр Грицай поделился ожиданиями от поединка со сборной Грузии на групповом этапе Лиге наций.

"Это непростой соперник. Сейчас Грузия с 6 очками лидирует в нашей группе Лиги наций. Хочется, чтобы наша сборная наконец-то победила. Но как это все будет выглядеть, покажет игра. Грузинская сборная набрала ход и находится в хорошем состоянии. Тяжело будет нашей команде с ними играть.

Могут ли активно грузины пойти вперед, как на Евро? Прям агрессивно прессинговать, возможно, и будут определенными отрезками, какие-то 10 минут. Но при наших атаках они будут держаться среднего и низкого блока, а также будут убегать за счет Кварацхелии, Микаутадзе и других исполнителей. У Грузии есть кому играть. Кто бы что ни говорил, но у грузинов команда хорошего уровня. У них все игроки в основном с европейских клубов.

Думаю, что мы все-таки будем держать и контролировать мяч большее время поединка. И также попытаемся играть за счет контроля мяча, как в принципе команда и действует при Реброве", - сказал Грицай.

Матч Украина - Грузия состоится завтра, 11 октября, в 21:45.

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Александр Грицай Украина Грузия Лига Наций
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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