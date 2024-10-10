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Паляница: У дебютантов сборной есть шанс доказать, что Ребров не ошибся со своим выбором
Экс-игрок сделал прогноз на матч Лиги наций
УАФ
Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница поделился своими ожиданиями от матча сине-желтых против Грузии в Лиге наций.
"То, что завтра из-за травм будет отсутствовать целая группа украинских сборников, должно только сплотить нашу главную команду. Тем более, что турнирное положение заставляет подопечных Сергея Реброва играть только на победу.Читайте такжеМаркевич: Подопечные Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои "козыри"
Надеюсь, что скажут свое веское слово и дебютанты. В прессе после своего вызова они заявляли, что сбылась их мечта. Теперь у них есть шанс доказать, что тренерский штаб не ошибся со своим выбором.
Завтра в Познани будет интересное соперничество, ведь сборные Украины и Грузии придерживаются разных стилей. Номинальные хозяева будут обеспечены поддержкой 12 игрока. Это весомый "козырь". Я ставлю на победу украинцев – 1:0", - сказал Паляница для Sport.ua.
Поединок Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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