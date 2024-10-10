Паляница: У дебютантов сборной есть шанс доказать, что Ребров не ошибся со своим выбором

Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница поделился своими ожиданиями от матча сине-желтых против Грузии в Лиге наций.

"То, что завтра из-за травм будет отсутствовать целая группа украинских сборников, должно только сплотить нашу главную команду. Тем более, что турнирное положение заставляет подопечных Сергея Реброва играть только на победу.

Надеюсь, что скажут свое веское слово и дебютанты. В прессе после своего вызова они заявляли, что сбылась их мечта. Теперь у них есть шанс доказать, что тренерский штаб не ошибся со своим выбором.

Завтра в Познани будет интересное соперничество, ведь сборные Украины и Грузии придерживаются разных стилей. Номинальные хозяева будут обеспечены поддержкой 12 игрока. Это весомый "козырь". Я ставлю на победу украинцев – 1:0", - сказал Паляница для Sport.ua.