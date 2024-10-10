  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Паляница: У дебютантов сборной есть шанс доказать, что Ребров не ошибся со своим выбором
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паляница: У дебютантов сборной есть шанс доказать, что Ребров не ошибся со своим выбором

Национальная сборная Украины

Экс-игрок сделал прогноз на матч Лиги наций

Паляница: У дебютантов сборной есть шанс доказать, что Ребров не ошибся со своим выбором

УАФ

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница поделился своими ожиданиями от матча сине-желтых против Грузии в Лиге наций.

"То, что завтра из-за травм будет отсутствовать целая группа украинских сборников, должно только сплотить нашу главную команду. Тем более, что турнирное положение заставляет подопечных Сергея Реброва играть только на победу.

Читайте такжеМаркевич: Подопечные Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои "козыри"

Надеюсь, что скажут свое веское слово и дебютанты. В прессе после своего вызова они заявляли, что сбылась их мечта. Теперь у них есть шанс доказать, что тренерский штаб не ошибся со своим выбором.

Завтра в Познани будет интересное соперничество, ведь сборные Украины и Грузии придерживаются разных стилей. Номинальные хозяева будут обеспечены поддержкой 12 игрока. Это весомый "козырь". Я ставлю на победу украинцев – 1:0", - сказал Паляница для Sport.ua.

Поединок Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани и начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Степаненко: Это неправда, что игроки не хотят играть за сборную Украины
yellow-arrow
Ребров: В матче с Чехией мы нанесли 20 ударов по воротам, а топ-сборные обычно делают 15-17 ударов за матч
yellow-arrow
Ребров: Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал с Ярмоленко. Я объяснял ему свое решение
Украина Грузия Александр Паляница
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости