Ребров: Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал с Ярмоленко. Я объяснял ему свое решение

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему Андрей Ярмоленко не попал в первый вариант заявки национальной команды.

"Сейчас, по моему мнению, очень большая конкуренция игроков национального чемпионата. Мы рассматриваем Лигу наций, как турнир, где можно посмотреть кандидатов в сборную. Я разговаривал с Андреем, я объяснял ему свое решение. Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал с ним.

Я считаю, что он особый игрок сборной, поэтому я с ним разговаривал, и донес свою позицию. Это очень важно - давать шанс кандидатам, которые проявляют себя в национальном чемпионате", - сказал Ребров на пресс-конференции перед матчем с Грузией.