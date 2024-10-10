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Ребров: Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал с Ярмоленко. Я объяснял ему свое решение

Национальная сборная Украины
Обновлено

Курьёзная ситуация вышла

Ребров: Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал с Ярмоленко. Я объяснял ему свое решение

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему Андрей Ярмоленко не попал в первый вариант заявки национальной команды.

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"Сейчас, по моему мнению, очень большая конкуренция игроков национального чемпионата. Мы рассматриваем Лигу наций, как турнир, где можно посмотреть кандидатов в сборную. Я разговаривал с Андреем, я объяснял ему свое решение. Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал с ним.

Я считаю, что он особый игрок сборной, поэтому я с ним разговаривал, и донес свою позицию. Это очень важно - давать шанс кандидатам, которые проявляют себя в национальном чемпионате", - сказал Ребров на пресс-конференции перед матчем с Грузией.

Ранее бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский рассказал, что Ярмоленко узнал о невызове в сборную через соцсети.

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Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Грузия Лига Наций травма
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
Комментарии
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MaximSK (Киев)
10.10.2024 в 16:13
Вначале он говорил что мы будем бороться за выход в Лигу А и чтобы мы были в первой корзине в отборе в ЧМ, планы резко поменялись после провала на старте. Когда будем проигрывать в следующем году, будет говорить мы готовим сборную к Евро, у нас молодая сборная. Это отмазки для детей, чтобы скрыть свою слабость и некомпетентность.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
10.10.2024 в 16:13
Вначале он говорил что мы будем бороться за выход в Лигу А и чтобы мы были в первой корзине в отборе в ЧМ, планы резко поменялись после провала на старте. Когда будем проигрывать в следующем году, будет говорить мы готовим сборную к Евро, у нас молодая сборная. Это отмазки для детей, чтобы скрыть свою слабость и некомпетентность.
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Matachorros (Chicago)
10.10.2024 в 16:01
Поздно Сирожа, тебе уже никто не верит
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