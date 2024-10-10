Ребров: Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал с Ярмоленко. Я объяснял ему свое решение

"Сейчас, по моему мнению, очень большая конкуренция игроков национального чемпионата. Мы рассматриваем Лигу наций, как турнир, где можно посмотреть кандидатов в сборную. Я разговаривал с Андреем, я объяснял ему свое решение. Не знаю, откуда появилась информация, что я не разговаривал с ним.
Я считаю, что он особый игрок сборной, поэтому я с ним разговаривал, и донес свою позицию. Это очень важно - давать шанс кандидатам, которые проявляют себя в национальном чемпионате", - сказал Ребров на пресс-конференции перед матчем с Грузией.
Вначале он говорил что мы будем бороться за выход в Лигу А и чтобы мы были в первой корзине в отборе в ЧМ, планы резко поменялись после провала на старте. Когда будем проигрывать в следующем году, будет говорить мы готовим сборную к Евро, у нас молодая сборная. Это отмазки для детей, чтобы скрыть свою слабость и некомпетентность.
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