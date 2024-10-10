Ребров: В матче с Чехией мы нанесли 20 ударов по воротам, а топ-сборные обычно делают 15-17 ударов за матч

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем Лиги наций с Грузией пообщался с представителями СМИ.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Почему Егор Ярмолюк не вызывается в национальную сборную

Мы смотрим за ним, он играет за молодежную сборную и помогает ей. Сейчас мы вызвали больше игроков по чемпионату Украины. Это шанс для них. Уверен, что они используют этот шанс.

О том, как были избраны новички и дебютанты

Как мы формируем нашу заявку? Для нас очень важно, чтобы конкуренция была на каждую позицию. Если кто-то получил травму, мы пытаемся найти игрока из резервного списка, который может его заменить на этой позиции. Это очень важно – чтобы была конкуренция, чтобы было по два игрока на каждую позицию. Считаю, что те игроки, которые были вызваны, заслуживают этого вызова и этого шанса. Я не вижу в тренировочном процессе, чтобы новые игроки как-то потерялись или что-то не делают. Это игроки, заслуживающие вызова в сборную. Но важен не только тренировочный процесс, но и как они проявят себя в игре. Мы даем шанс всем игрокам, которых мы вызвали.

Об ожиданиях от игры с Грузией

Будет ли следующая игра с Грузией последним шансом? Конечно, мы проиграли первые два матча, игроки понимают, что нам нужно показать другой уровень, бороться за результат. До появления Лиги наций мы играли товарищеские матчи, и тренеру было легче просматривать новых кандидатов в сборную. Но теперь это официальные матчи и игроки это понимают. Они понимают, что каждый матч сборной Украины это большое событие в стране, для всех. Да, мы проиграли первые два матча. И сейчас дело не только в результате, нужно показать желание, страсть, как мы играем за Украину. Для меня все же Лига наций – это подготовка к квалификации на ЧМ-2026, но Лига наций дает шанс на плей-офф.

Не могу сказать, что мы не пытались выиграть первые два матча, особенно поединок с Чехией. Мы сделали двадцать ударов. Кто-то говорит, что Украина только контролирует мяч, но мы и нанесли двадцать ударов. Мы анализируем матчи топ-сборных, и обычно они делает 15-17 ударов за матч. Мы сделали двадцать, но не выиграли, хоть и пытались. Все игроки с нетерпением ждут следующих матчей.

Об игроке сборной Грузии Лаше Двали, которого Ребров тренировал в Ференцвароше

Мне очень нравится Лаша, он очень честный и открытый человек. И он настоящий профессионал, буду рад его увидеть. Я видел матчи с ним в сборной, но не скажу, что слежу за ним в чемпионате Кипра. Он прибавил в своем уровне. Я уважаю его и уважаю сборную Грузии”, – сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.