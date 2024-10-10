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Степаненко: Это неправда, что игроки не хотят играть за сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тарас Степаненко - о грядущем матче против сборной Грузии

Степаненко: Это неправда, что игроки не хотят играть за сборную Украины

УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко перед матчем Лиги наций с Грузией пообщался с представителями СМИ.

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"Когда я впервые попал в сборную, даже в молодежную команду, для меня это было большим достижением. Так должно быть для каждого футболиста. У меня были травмы раньше, я приезжал с ними в сборную, тренировался и пытался помочь команде. В 35 лет мое отношение к национальной сборной не изменилось.

Это должен понимать каждый болельщик, каждый функционер, каждый игрок – все находящиеся здесь игроки национальной сборной они максимально отдаются команде. Даже когда врачи говорят, что ты возможно сможешь сыграть, а может и нет, но если у тебя есть шанс – ты каждый день вкалываешь на тренировке и после нее, чтобы быть готовым. Каждый игрок сборной Украины чувствует ответственность перед своей страной, и каждый игрок сборной Украины отдаст все на поле, чтобы болельщики были удовлетворены. Хочу это сказать, чтобы не было разговоров о том, что игроки не хотят играть за сборную Украины, не отдаются. Это неправда. Все, кто сюда приезжает, они максимально ответственны и хотят помочь стране

Азаров и Гочелейшвили? Это очень хорошие люди, у них хорошие человеческие качества. Мы хорошо общаемся и они классные футболисты. Сборная Грузии – очень сильный, сыгранный и боеспособный коллектив. У них очень качественные футболисты в классных командах. Мы очень тщательно готовимся, мы будем стараться добиться хорошего результата для нас", - рассказал Степаненко.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.

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Тарас Степаненко Украина Грузия
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