Найдите два отличия. Вратарская форма сборной Украины полностью идентична форме Бенфики. ФОТО

Украинская ассоциация футбола совместно с adidas, который стал новым техническим спонсором УАФ, представила новые комплекты формы для сборных Украины.

Также были обновлены и вратарские комплекты.

Интересно, что дизайн вратарских комплектов новой формы от adidas абсолютно идентичен комплектам "Бенфики", о чем в соцсетях подметил кипер сборной Украины и португальской команды Анатолий Трубин.

Как говорится, найдите хоть одно отличие, кроме эмблемы на груди.

Напомним, что по данным источников, близких к УАФ, adidas все-таки будет разрабатывать эксклюзивный дизайн для сборной Украины, но появится он не ранее через год.

Ранее сборные Украины "одевала" фирма Joma.