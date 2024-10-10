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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Найдите два отличия. Вратарская форма сборной Украины полностью идентична форме Бенфики. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Анатолию Трубину понравилось

Найдите два отличия. Вратарская форма сборной Украины полностью идентична форме Бенфики. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская ассоциация футбола совместно с adidas, который стал новым техническим спонсором УАФ, представила новые комплекты формы для сборных Украины.

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Также были обновлены и вратарские комплекты.

Интересно, что дизайн вратарских комплектов новой формы от adidas абсолютно идентичен комплектам "Бенфики", о чем в соцсетях подметил кипер сборной Украины и португальской команды Анатолий Трубин.

Как говорится, найдите хоть одно отличие, кроме эмблемы на груди.

Напомним, что по данным источников, близких к УАФ, adidas все-таки будет разрабатывать эксклюзивный дизайн для сборной Украины, но появится он не ранее через год.

Ранее сборные Украины "одевала" фирма Joma.

Найдите два отличия. Вратарская форма сборной Украины полностью идентична форме Бенфики. ФОТО - изображение 1
Найдите два отличия. Вратарская форма сборной Украины полностью идентична форме Бенфики. ФОТО - изображение 2Найдите два отличия. Вратарская форма сборной Украины полностью идентична форме Бенфики. ФОТО - изображение 3
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Украина Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин Adidas
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Комментарии
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download1 (huyersk)
10.10.2024 в 17:17
Гарний тролінг від Трубіна, молодець!
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
10.10.2024 в 17:17
Гарний тролінг від Трубіна, молодець!
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0
download1 (huyersk)
10.10.2024 в 17:11
Ось це прикол, ахахаа.фейспалм. Спалилася федерація.Форма супер, не дарма їсте свій хліб!
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