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Найдите два отличия. Вратарская форма сборной Украины полностью идентична форме Бенфики. ФОТО
Анатолию Трубину понравилось
фото из соцсетей
Украинская ассоциация футбола совместно с adidas, который стал новым техническим спонсором УАФ, представила новые комплекты формы для сборных Украины.
Также были обновлены и вратарские комплекты.
Интересно, что дизайн вратарских комплектов новой формы от adidas абсолютно идентичен комплектам "Бенфики", о чем в соцсетях подметил кипер сборной Украины и португальской команды Анатолий Трубин.
Как говорится, найдите хоть одно отличие, кроме эмблемы на груди.
Напомним, что по данным источников, близких к УАФ, adidas все-таки будет разрабатывать эксклюзивный дизайн для сборной Украины, но появится он не ранее через год.
Ранее сборные Украины "одевала" фирма Joma.
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