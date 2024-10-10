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Грицай: Перед матчами сборной нужно сказать Довбику, чтобы забивал больше одного гола за игру
Ждем прорыва от Артема в матчах сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Зари" и "Днепра-1" Александр Грицай в свете скорых матчей
– Довбик - наша главная звезда! Что, кстати, скажете о форме Артема?
– За "Рому" в ворота "Монцы" он накануне поединков сборной отметился роскошным голом. Обыграл несколько футболистов и отправил мяч в угол. Забил отличный мяч перед важными играми национальной команды.
– Может где-то уже будем добиваться результата и за счет Довбика? Все-таки вырисовывается лидер и звезда в сборной Украины. В матче против "Монцы" он, кроме гола, имел 3-4 хороших момента, классно открываясь!
– Да-да, действительно! Будем надеяться на Артема и на то, что в сборной он продолжит делать то, что он начал делать, играя за "Рому" в Серии А и в Лиге Европы.
– Единственное, что Довбик забивает за "Рому", но в трех из четырех матчей, когда он отметился голами, "джаллоросси" сыграли вничью. Может, для побед по два или больше надо забивать ему за римлян?
– Да-да (смеется). Можно Артему сказать, чтобы больше одного мяча за встречу забивал!
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