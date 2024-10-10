Alyona Alyona в новой футболке сборной Украины призвала поддержать команду. ФОТО

Украинская певица Alyona Alyona в соцсетях призвала поддержать сборную Украины в матчах Лиги наций.

Интересно, что свой пост в Инстаграм певица оформила фото в новой футболке сборной от adidas.

"Прошло почти полгода после Евровидения, но я до сих пор чувствую и слышу слова поддержки в свой адрес. Это очень важно, когда люди объединяются и поддерживают друг друга, ведь в единстве один человек получает силу миллионов.

Поддерживайте наших спортсменов, поддерживайте сборную. Даже тогда, когда кажется, что поддержка не нужна, она важна всегда", - написала Alyona Alyona.