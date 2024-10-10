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Alyona Alyona в новой футболке сборной Украины призвала поддержать команду. ФОТО

Национальная сборная Украины

Даже если кажется, что поддержка не нужна

Alyona Alyona в новой футболке сборной Украины призвала поддержать команду. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская певица Alyona Alyona в соцсетях призвала поддержать сборную Украины в матчах Лиги наций.

Интересно, что свой пост в Инстаграм певица оформила фото в новой футболке сборной от adidas.

"Прошло почти полгода после Евровидения, но я до сих пор чувствую и слышу слова поддержки в свой адрес. Это очень важно, когда люди объединяются и поддерживают друг друга, ведь в единстве один человек получает силу миллионов.

Поддерживайте наших спортсменов, поддерживайте сборную. Даже тогда, когда кажется, что поддержка не нужна, она важна всегда", - написала Alyona Alyona.

Напомним, что 11 октября сборная Украины сыграет с Грузией, а 14 октября – с Чехией.

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