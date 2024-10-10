Ковталюк: В Грузии я дважды забивал Мамардашвили. Надеюсь, сборная Украины сможет сделать то же самое

Форвард "Ворсклы" Николай Ковталюк, который еще не так давно играл за грузинскую "Дилу", поделился ожиданиями от матча Лиги наций Украина – Грузия.

"Сегодня в сборной Грузии 17 игроков, которые во время моего пребывания там играли в национальном чемпионате. Кстати, я дважды забивал Георгию Мамардашвили, самому дорогому вратарю в мире. Надеемся, что игроки сборной Украины смогут сделать то же самое", - сказал Ковталюк.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.