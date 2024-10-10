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Ковталюк: В Грузии я дважды забивал Мамардашвили. Надеюсь, сборная Украины сможет сделать то же самое
Форвард в свое время поиграл за грузинскую Дилу
Форвард "Ворсклы" Николай Ковталюк, который еще не так давно играл за грузинскую "Дилу", поделился ожиданиями от матча Лиги наций Украина – Грузия.
"Сегодня в сборной Грузии 17 игроков, которые во время моего пребывания там играли в национальном чемпионате. Кстати, я дважды забивал Георгию Мамардашвили, самому дорогому вратарю в мире. Надеемся, что игроки сборной Украины смогут сделать то же самое", - сказал Ковталюк.
Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.
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