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Ковталюк: В Грузии я дважды забивал Мамардашвили. Надеюсь, сборная Украины сможет сделать то же самое

Национальная сборная Украины

Форвард в свое время поиграл за грузинскую Дилу

Ковталюк: В Грузии я дважды забивал Мамардашвили. Надеюсь, сборная Украины сможет сделать то же самое

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Форвард "Ворсклы" Николай Ковталюк, который еще не так давно играл за грузинскую "Дилу", поделился ожиданиями от матча Лиги наций Украина – Грузия.

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"Сегодня в сборной Грузии 17 игроков, которые во время моего пребывания там играли в национальном чемпионате. Кстати, я дважды забивал Георгию Мамардашвили, самому дорогому вратарю в мире. Надеемся, что игроки сборной Украины смогут сделать то же самое", - сказал Ковталюк.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.

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Ворскла (Полтава) Украина Грузия Николай Ковталюк Георгий Мамардашвили
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Источник:
Sportline
Опубликовал: Михаил Черныш
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