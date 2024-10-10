  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер Грузии - о сборной Украины: Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Грузии - о сборной Украины: Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий

Национальная сборная Украины
Обновлено

В пятницу сборная Грузии сыграет с Украиной

Тренер Грузии - о сборной Украины: Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Да, Украина уступила в обоих стартовых поединках Лиги наций. Но это футбольная история. Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сборная Украины очень сильная команда, в ней собраны индивидуально сильные футболисты, и, конечно, мы готовимся к тяжелому поединку. Уверен, мы будем готовы и сфокусированы на собственной игре и сделаем все возможное, чтобы победить", — отметил Вилли Саньоль.

Напомним, что поединок Украина - Грузия пройдет завтра (11 октября) в польском городе Познань на стадионе "Enea Арена" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Ковталюк: В Грузии я дважды забивал Мамардашвили. Надеюсь, сборная Украины сможет сделать то же самое
yellow-arrow
Alyona Alyona в новой футболке сборной Украины призвала поддержать команду. ФОТО
yellow-arrow
Украина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций
Украина Грузия Вилли Саньоль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости