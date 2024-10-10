Тренер Грузии - о сборной Украины: Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Украиной.

"Да, Украина уступила в обоих стартовых поединках Лиги наций. Но это футбольная история. Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий.

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Сборная Украины очень сильная команда, в ней собраны индивидуально сильные футболисты, и, конечно, мы готовимся к тяжелому поединку. Уверен, мы будем готовы и сфокусированы на собственной игре и сделаем все возможное, чтобы победить", — отметил Вилли Саньоль.

Напомним, что поединок Украина - Грузия пройдет завтра (11 октября) в польском городе Познань на стадионе "Enea Арена" и начнется в 21:45 по киевскому времени.