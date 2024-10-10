Андрей Демченко: По уровню таланта Мудрик не уступает Кварацхелии

Бывший главный тренер грузинских "Дилы" и "Динамо" (Батуми) Андрей Демченко перед матчем Лиги наций Украина – Грузия прошелся по персоналиям игроков обеих команд.

– У этой сборной Грузии впервые за длительное время есть не одна звезда, как в свое время был Каладзе или Кинкладе, а несколько. Собственно, как и у команды Украины. Кто, по вашему мнению, более сильный нападающий – Микаутадзе или Довбик?

– Они же разноплановые. Микаутадзе – вьющийся и скоростной, а Довбик – силовой. Артем всегда нацелен на гол, он в одиночку может решить судьбу матча. Жорж более зависим от партнеров по команде. Также грузин немало отрабатывает в защите, а наш нападающий не всегда.

– Кто более надежный вратарь – Мамардашвили или Трубин?

– Мамардашвили очень классно провел Евро-2024. По-моему, он заслужил звание номера один на Евро-2024. А Трубин и особенно Лунин не феерили… На сегодняшний день Анатолий, по-моему, бесспорно первый номер сборной Украины. Он прогрессирует, имеет неизменное место в базе "Бенфики".

А кто лучше – Гео или Анатолий, большой разницы в классе между ними я не вижу. Оба – топовые стражи ворот.

– Номинально Кварацхелия – левый вингер, как и наш Михаил Мудрик.

– Понимаю к чему вы. На сегодняшний день Хвича на пару голов сильнее Михаила. Он уже сформирован игрок, Кварацхелия – бриллиант, а Мудрик пока только алмаз. Его еще нужно облагородить, сделать огранку. Михаил себя все еще ищет, а Хвича уже нашел. Однако по уровню таланта Мудрик не уступает Кварацхелии.