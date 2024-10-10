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Хавбек Грузии Китейшвили: Настроение идеальное. Нужно продолжать нашу успешную серию

Национальная сборная Украины

В пятницу сборная Грузии сыграет с Украиной

Хавбек Грузии Китейшвили: Настроение идеальное. Нужно продолжать нашу успешную серию

instagram.com/nakrebi

Новина українською

Полузащитник сборной Грузии Отар Китейшвили поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

"Настроение идеальное. Готовимся к важной и сложной игре. Нужно продолжать нашу успешную серию.

Если не считать Евро, то на выезде у нас никогда не было столько болельщиков, сколько будет на матче с Украиной. Для нас это новый опыт.

У грузинских болельщиков уже есть желание быть с нами на гостевых матчах. Мы были удивлены и очень рады, когда услышали, что на стадионе будет столько наших фанатов", - сказал Китейшвили.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.

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Источник:
Crystal Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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