Хавбек Грузии Китейшвили: Настроение идеальное. Нужно продолжать нашу успешную серию

Полузащитник сборной Грузии Отар Китейшвили поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Украины.

"Настроение идеальное. Готовимся к важной и сложной игре. Нужно продолжать нашу успешную серию.

Если не считать Евро, то на выезде у нас никогда не было столько болельщиков, сколько будет на матче с Украиной. Для нас это новый опыт.

У грузинских болельщиков уже есть желание быть с нами на гостевых матчах. Мы были удивлены и очень рады, когда услышали, что на стадионе будет столько наших фанатов", - сказал Китейшвили.