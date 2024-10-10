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Хавбек Грузии Китейшвили: Настроение идеальное. Нужно продолжать нашу успешную серию
В пятницу сборная Грузии сыграет с Украиной
instagram.com/nakrebi
Полузащитник сборной Грузии Отар Китейшвили поделился ожиданиями от матча
"Настроение идеальное. Готовимся к важной и сложной игре. Нужно продолжать нашу успешную серию.
Если не считать Евро, то на выезде у нас никогда не было столько болельщиков, сколько будет на матче с Украиной. Для нас это новый опыт.
У грузинских болельщиков уже есть желание быть с нами на гостевых матчах. Мы были удивлены и очень рады, когда услышали, что на стадионе будет столько наших фанатов", - сказал Китейшвили.
Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.
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