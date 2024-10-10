Андрей Демченко: Возможно, в сборной Украины что-то не так с микроклиматом

Бывший главный тренер грузинских "Дилы" и "Динамо" (Батуми) Андрей Демченко перед матчем Лиги наций Украина – Грузия поделился мнением о работе коуча сборной Украины Сергея Реброва.

"В этой сборной Украины на какое звено не посмотри – везде есть игроки из топовых лиг Европы. Забарный, Миколенко, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Довбик. Все играют в лучших чемпионатах Старого света за приличные клубы, но…

Я думаю, что главная проблема провала на Евро лежит в ментальной плоскости. Возможно, что-то не так с микроклиматом. И если это действительно так, то нужно работать, прежде всего, над этим.

Что касается Реброва, то он умный и талантливый специалист. Я признаюсь, что много взял от его тренерских методов для себя. Сергей отлично поработал и с "Динамо", и с "Ференцварошем", и с "Аль-Айном".

Со сборной пока не выходит. Почему? Наверное, потому, что он еще так и не привык к специфике работы именно со сборной. Все тренеры отлично знают: работать в клубе ежедневно и иметь дело со сборной, где максимум ты месяц находишься в постоянном контакте со своими игроками – огромная разница.

Не стоит сейчас кричать и требовать отставки Реброва, дайте ему время", – сказал Демченко.