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Кучер: Думаю, у Цитаишвили есть обида на сборную Украины - он будет очень заряженным
Гио так и не дождался вызова в национальную сборную Украины
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший защитник
Напомним, что Цитаишвили выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины в 2019 году и был одним из ключевых игроков команды Петракова, он внес весомый вклад в завоевание трофея.
Однако не дождавшись вызова в украинскую сборную, футболист решил играть за свою родину — Грузию.
"В матче против Украины Цитаишвили будет очень мотивирован, нет сомнений, как и любой игрок, играющий за сборную. У футболистов есть такая черта, что, к примеру, если он играл в Украине, то в матче против нее будет отдаваться на 100%. Гио выйдет очень заряженным, будет нести угрозу и захочет отличиться в ворота нашей сборной, поэтому, конечно, ему нужно уделять внимание, как каждому игроку грузин.
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Обижен ли он на Украину? Это нужно у него спросить, но, я думаю, что все же обида осталось. Человек ждал вызова в сборную Украины, хотел играть, но этого не произошло, поэтому Георгий решил выступать за Грузию.
Но Цитаишвили не понадобился бы главной команде нашей страны, у нас есть Назаренко, Гуцуляк. В Украине много футболистов, которые могут достойно представлять нашу сборную", - сказал Кучер.
Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.
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