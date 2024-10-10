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Кучер: Думаю, у Цитаишвили есть обида на сборную Украины - он будет очень заряженным

Национальная сборная Украины
Обновлено

Гио так и не дождался вызова в национальную сборную Украины

Кучер: Думаю, у Цитаишвили есть обида на сборную Украины - он будет очень заряженным

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины и экс-наставник "Днепра-1" Александр Кучер считает, что в матче Лиги наций Украина – Грузия серьезную опасность нашей команде может нести Георгий Цитаишвили.

Напомним, что Цитаишвили выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины в 2019 году и был одним из ключевых игроков команды Петракова, он внес весомый вклад в завоевание трофея.

Однако не дождавшись вызова в украинскую сборную, футболист решил играть за свою родину — Грузию.

"В матче против Украины Цитаишвили будет очень мотивирован, нет сомнений, как и любой игрок, играющий за сборную. У футболистов есть такая черта, что, к примеру, если он играл в Украине, то в матче против нее будет отдаваться на 100%. Гио выйдет очень заряженным, будет нести угрозу и захочет отличиться в ворота нашей сборной, поэтому, конечно, ему нужно уделять внимание, как каждому игроку грузин.

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Обижен ли он на Украину? Это нужно у него спросить, но, я думаю, что все же обида осталось. Человек ждал вызова в сборную Украины, хотел играть, но этого не произошло, поэтому Георгий решил выступать за Грузию.

Но Цитаишвили не понадобился бы главной команде нашей страны, у нас есть Назаренко, Гуцуляк. В Украине много футболистов, которые могут достойно представлять нашу сборную", - сказал Кучер.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.

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Александр Кучер Украина Грузия Георгий Цитаишвили
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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
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