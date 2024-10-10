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Нагорняк: Мудрик отдал ассист в Лиге конференций - вообще замечательно!

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сергей Владимирович - о матче Украина - Грузия

Нагорняк: Мудрик отдал ассист в Лиге конференций - вообще замечательно!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от поединка Лиги наций Украина – Грузия.

– Сергей Николаевич, какие у вас ожидания от матча Лиги наций Украина – Грузия?

– Хочется, чтобы Украина выиграла в этой встрече. Все будут болеть за Украину. Просто обратите внимание, сколько травмированных футболистов у желто-синих. Но молодые пацаны, например, тот же Назаренко, которых вызвали, могут проявить себя.

– Как вы и сказали, Назаренко, а также те же Калюжный и Крыськив получили вызовы в сборную. Для них это реальный шанс заявить о себе на международном уровне?

– Сто процентов! Любой вызов в сборную – это шанс для любого игрока. Пусть у тебя будет даже 5 или 10 минут, но ты должен себя показать.

– Лидеры сборной перед матчами Лиги наций хорошо себя проявили. Довбик забил за "Рому" "Монце", а Судаков оформил покер в поединке с ЛНЗ. В нормальной форме они подходят к поединкам?

– Психологически, думаю, нормально подходят. А если говорить в целом, то надо понимать, что это будут матчи международного уровня. И соперник Украины – это сборная Грузии, которая чехов порвала со счетом 4:1. Грузины сейчас с 6 баллами в активе на первом месте в группе идут. И к этому поединку Грузия подходит в роли лидера квартета, а Украина с нулем очков в роли аутсайдера. Но ничего страшного!

– Встретятся сборные с хорошими вратарями. Тоже в этом плане матч будет интересным!

– У нас два вратаря. Просто, что Лунин не прибыл в расположение сборной по определенным обстоятельствам. А так у нас два равноценных голкипера. Также у Украины есть Бущан и Ризнык. А насчет Мамардашвили стоит добавить, что он перешел в "Ливерпуль". Но сейчас на правах аренды грузинский вратарь продолжает выступать за "Валенсию".

– По Мудрику, что скажете?

– Дали ему сыграть за "Челси" в победном матче Лиги конференций с Гентом. Сделал ассист в этой встрече. Вообще замечательно! Но ему надо играть!

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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