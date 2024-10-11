Цыганков: Новая форма - новые возможности начать победный путь

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал презентацию новой формы национальной команды от компании adidas.

"Новая форма - новые возможности начать победный путь. Успехов нашей сборной в октябрьских матчах Лиги Наций", - написал Цыганков в своем Instagram.

Напомним, в октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

Цыганков не поможет сине-желтым в этих матчах из-за травмы.