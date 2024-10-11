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Цыганков: Новая форма - новые возможности начать победный путь

Национальная сборная Украины

Виктор - о новой форме сборной

Цыганков: Новая форма - новые возможности начать победный путь

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал презентацию новой формы национальной команды от компании adidas.

"Новая форма - новые возможности начать победный путь. Успехов нашей сборной в октябрьских матчах Лиги Наций", - написал Цыганков в своем Instagram.

Напомним, в октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

Цыганков не поможет сине-желтым в этих матчах из-за травмы.

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Источник:
Iinstagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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