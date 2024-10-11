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Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций

Национальная сборная Украины

Минус два игрока

Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций

Фото: УАФ

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11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против Грузии. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящую игру. В нее вошли 23 футболиста.

Из тех игроков, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в список не попали Тарас Степаненко и Владислав Кабаев.

Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций - изображение 1

Матч Украина - Грузия пройдет в "Познани" на стадионе Enea Arena. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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