Национальная сборная Украины
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Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций
Минус два игрока
Фото: УАФ
11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против Грузии. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящую игру. В нее вошли 23 футболиста.
Из тех игроков, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в список не попали Тарас Степаненко и Владислав Кабаев.
Матч Украина - Грузия пройдет в "Познани" на стадионе Enea Arena. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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