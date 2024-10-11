Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций

11 октября сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций против Грузии. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящую игру. В нее вошли 23 футболиста.

Из тех игроков, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в список не попали Тарас Степаненко и Владислав Кабаев.

Матч Украина - Грузия пройдет в "Познани" на стадионе Enea Arena. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.