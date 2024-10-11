Украина - Грузия: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 11-го октября, сборная Украины проведет матч третьего тура в Лиге наций 2024/25. Наша команда в польском городе Познань будет принимать лидера нашей группы Грузию. Это уже будет юбилейный, 10-й, поединок между этими коллективами.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить историю противостояний между украинцами и чехами, пройдя наш квиз.