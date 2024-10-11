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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Грузия: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

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Украина - Грузия: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11-го октября, сборная Украины проведет матч третьего тура в Лиге наций 2024/25. Наша команда в польском городе Познань будет принимать лидера нашей группы Грузию. Это уже будет юбилейный, 10-й, поединок между этими коллективами.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить историю противостояний между украинцами и чехами, пройдя наш квиз.

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