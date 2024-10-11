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Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Украина – Грузия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
11 октября сборная Украины проведет матч третьего тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Грузии. Игра пройдет в Познани на стадионе Enea Arena.
Украинцы занимают последнее место в турнирной таблице с нулем очков, грузины лидируют с шестью.
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Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.
Кроме того, состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Наций. Дивизион В. 3-й тур
11 октября. Познань. Enea Arena
Украина 21:45 Грузия
Трансляция матча - MEGOGO 1, региональные телеканалы Суспільного
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