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Национальная сборная Украины

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Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Национальная сборная Украины

Украина – Грузия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.10.24 ⋊ Лига наций UA-Футбол

Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

11 октября сборная Украины проведет матч третьего тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Грузии. Игра пройдет в Познани на стадионе Enea Arena.

Украинцы занимают последнее место в турнирной таблице с нулем очков, грузины лидируют с шестью.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру можно на MEGOGO Футбол 1. Также трансляция поединка будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

Кроме того, состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Наций. Дивизион В. 3-й тур
11 октября. Познань. Enea Arena
Украина 21:45 Грузия
Трансляция матча - MEGOGO 1, региональные телеканалы Суспільного

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Трансляция матча Украина - Грузия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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