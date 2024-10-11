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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Грузии в отборе к Евро-2008? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Грузии в отборе к Евро-2008? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

11-го октября сборная Украины в рамках третьего тура Лиги наций 2024/25 в Польше будет принимать команду Грузии. В официальных играх эти коллективы встречались четыре раза – две победы "сине-желтых" и две ничьи. Одна из этих побед была в отборе к Евро-2008, когда дома наши футболисты получили волевые три очка – 3:2.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том домашнем матче против грузин в отборе на чемпионат Европы 2008 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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