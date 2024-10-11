Конопля - перед матчем с Грузией: Меньше слов - больше действий

Защитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча против команды Грузии.

"Все внимание на матче. Меньше слов – больше действий. Основная цель - подарить незабываемые эмоции и одержать победу", - написал Конопля в своем Instagram.

Матч Украина - Грузия пройдет сегодня, 11 октября в "Познани" на стадионе Enea Arena. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.