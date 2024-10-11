Судьи из Испании. Стало известно, кто обслужит матч Украина - Чехия

УЕФА назначил судей на матч 4-го группового раунда Лиги наций-2024/25 в квартете В1 Украина - Чехия.

Главный арбитром будет 40-летний Гуильермо Куадра из Испании. На линиях ему помогут соотечественники Гуадалупе Поррас и Иньиго Прието. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Мигель Ортис.

Матч Украина - Чехия состоится 14 октября во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Старт поединка - в 21:45 по киевскому времени.