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Судьи из Испании. Стало известно, кто обслужит матч Украина - Чехия

Национальная сборная Украины

Поединок состоится 14 октября 

Судьи из Испании. Стало известно, кто обслужит матч Украина - Чехия

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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УЕФА назначил судей на матч 4-го группового раунда Лиги наций-2024/25 в квартете В1 Украина - Чехия.

Главный арбитром будет 40-летний Гуильермо Куадра из Испании. На линиях ему помогут соотечественники Гуадалупе Поррас и Иньиго Прието. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Мигель Ортис.

Матч Украина - Чехия состоится 14 октября во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Старт поединка - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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