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Экс-игрок сборной Украины: Грузины уже научились надежно защищаться

Национальная сборная Украины

Сергей Задорожный дал совет украинцам

Экс-игрок сборной Украины: Грузины уже научились надежно защищаться

Фото: із відкритих джерел

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Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Задорожный поделился своими ожиданиями от поединка сине-желтых против Грузии.

"В Познани будет напряженное противостояние. Грузины уже научились надежно защищаться, терпеть и ждать своего шанса в контрвыпаде. Когда у соперника на вооружении тактическая схема 5-3-2, надо дорожить мячом, иметь активные фланги, минимизировать необязательные ошибки на своей половине поля, чтобы соперник не отодвигал игру от своих ворот. Тем более, что стопперы грузин не любят, когда их прессингуют.

Я убежден, что руководитель украинцев Сергей Ребров скрупулезно изучил сильные стороны и уязвимые места подопечных французского специалиста Вилли Саньоля и каждый наш футболист постарается сделать весомый вклад в командную игру. Именно она может стать залогом победного выступления украинцев, хотя я больше склоняюсь к тому, что все закончится результативной ничьей – 1:1", - сказал Задорожный.

Матч Украина - Грузия пройдет сегодня, 11 октября в "Познани" на стадионе Enea Arena. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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