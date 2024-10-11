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Украина и Грузия определились с игровыми формами на очный матч
Украинцы выйдут на поле в домашнем комплекте
УАФ
11 октября сборная Украины проведет матч третьего тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Грузии.
Стало известно, что украинская команда проведет игру в домашнем, желтом комплекте. Грузины выйдут на поле в красной экипировке.
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Отметим, что украинцы впервые сыграют в форме от нового технического партнера - adidas.
Матч пройдет в Познани на стадионе Enea Arena. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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