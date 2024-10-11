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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина и Грузия определились с игровыми формами на очный матч

Национальная сборная Украины

Украинцы выйдут на поле в домашнем комплекте

Украина и Грузия определились с игровыми формами на очный матч

УАФ

Новина українською

11 октября сборная Украины проведет матч третьего тура Лиги наций. Соперником подопечных Сергея Реброва станет команда Грузии.

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Стало известно, что украинская команда проведет игру в домашнем, желтом комплекте. Грузины выйдут на поле в красной экипировке.

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Отметим, что украинцы впервые сыграют в форме от нового технического партнера - adidas.

Матч пройдет в Познани на стадионе Enea Arena. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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