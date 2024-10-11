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Вирт: В любом случае Ребров должен доработать до конца Лиги наций. Дальше уже надо смотреть

Национальная сборная Украины

Мнение специалиста

Вирт: В любом случае Ребров должен доработать до конца Лиги наций. Дальше уже надо смотреть

НК Верес

Новина українською

Главный тренер тернопольской "Нивы" и эксперт "УПЛ ТВ" Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Украины с Грузией в Лиге наций, а также ответил на вопрос о возможной отставке рулевого "сине-желтых" Сергей Реброва.

"Результаты в сентябре были негативные, и критика была и она справедлива - есть два поражения. Всегда болельщики смотрят на табло, и оно [сейчас] не добавляет нам настроения. Поэтому я думаю, что выводы и футболисты, и тренерский штаб сделают. Я думаю, что они и хотели [победить], но многое не получалось.

Но я не могу сказать, что у нас были провальные игры, и мы все провалили и уступали сопернику. Были хорошие отрезки, и я думаю, что выводы сделаны, футболисты все прекрасно понимают.

Сейчас мы читаем их интервью многим интернет-ресурсам, что "мы собрались", "мы готовимся", "мы хотим побеждать", "мы сможем это сделать". Это радует, потому что мы видим боевой настрой. Теперь самое главное - доказать это на футбольном поле.

Для меня сейчас эта сборная Грузии - самая сильная за все время. У них плеяда хороших футболистов. Было попадание на Евро, и сейчас команда показывает хорошую игру, подкрепленную классным результатом. Действительно, это сейчас очень интересный и серьезный соперник. Чрезвычайно тяжело будет против него действовать.

Но при всем уважении к грузинам и к их игре, Украина все же должна смотреть на свою игру и продемонстрировать свои лучшие черты. Футболисты должны показать свою лучшую игру.

Стоит ли искать нового тренера? У нас есть президент УАФ, у него есть много помощников, которые знают больше, чем все мы вместе взятые. По моему мнению, в любом случае Сергей Станиславович должен доработать до конца Лиги наций. Дальше уже надо смотреть на результат, на игру и тогда принимать решение. До нового года вообще не должен стоять вопрос об увольнении или отставке. Для меня это (разговоры о возможном увольнении Реброва - прим.) непонятно".

Матч Украина - Грузия состоится сегодня, 11 октября, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Sport news
Опубликовал: Александр Бураков
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