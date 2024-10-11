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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шапаренко или Мудрик? Известно, кому достался 10-й номер в сборной Украины

Национальная сборная Украины

Конфликт решен

Шапаренко или Мудрик? Известно, кому достался 10-й номер в сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

11 октября сборная Украины проведет матч третьего тура Лиги наций против команды Грузии. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров уже объявил список игроков, на которых рассчитывает в этом поединке.

В списке, среди прочего, указано кто будет играть под каким номером. Этот вопрос был интересен, поскольку не так давно была информация о том, что вингер "Челси" Михаил Мудрик и полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко конфликтовали между собой, так как оба хотели получить именно номер 10.

После объявления заявки стало известно, что желанную "десятку" получил Шапаренко. Мудрик заявлен под 7-м номером, который последние много лет принадлежит Андрею Ярмоленко.

Напомним, матч Украина - Грузия пройдет в Познани на стадионе Enea Arena. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

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Украина Грузия Николай Шапаренко Михаил Мудрик
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romedon
11.10.2024 в 15:41
Та мені все рівно під якими номерами ці днища будуть програвати Грузії.
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Комментарии 8
Romedon
11.10.2024 в 15:41
Та мені все рівно під якими номерами ці днища будуть програвати Грузії.
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0
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 15:28
Мудрик как настоящий кавалер уступил даме Шляпаренко...
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0
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Море23 (Одесса)
11.10.2024 в 15:07
Как всегда ффу и сборная динамовская
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0
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Karamba911 (Львів)
11.10.2024 в 14:34
Ось чому Ярмола поза заявкою)))
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dimonxman 3rd (London)
11.10.2024 в 14:23
А не кучеряво отдавать лавочнику легендарный номер Шевы и Ярмолы? Пока что в сборной ни одни из "лучшего поколения за всю историю" не заслужил этот номер!
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Romerik (YNWA)
11.10.2024 в 14:33
А не кучеряво не знати банальні правила розподілення номерів в збірних?
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0
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Очманілий Заєць (Odessa)
11.10.2024 в 14:22
Ну все... тепер справи підуть як....
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Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 14:20
Ну да, так важно знать под каким номером кто будет, а то что мы проигрываем без шансов 2 матча подряд никому типа не интересно.
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