Шапаренко или Мудрик? Известно, кому достался 10-й номер в сборной Украины

11 октября сборная Украины проведет матч третьего тура Лиги наций против команды Грузии. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров уже объявил список игроков, на которых рассчитывает в этом поединке.

В списке, среди прочего, указано кто будет играть под каким номером. Этот вопрос был интересен, поскольку не так давно была информация о том, что вингер "Челси" Михаил Мудрик и полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко конфликтовали между собой, так как оба хотели получить именно номер 10.

После объявления заявки стало известно, что желанную "десятку" получил Шапаренко. Мудрик заявлен под 7-м номером, который последние много лет принадлежит Андрею Ярмоленко.

Напомним, матч Украина - Грузия пройдет в Познани на стадионе Enea Arena. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.