Андрей Телесненко - о сборной Украины: Откатка назад – это трусливый футбол. Должно быть продвижение

Защитник одесского "Черноморца" конца 80-х – начала 90-х и игрок нашей национальной команды Андрей Телесненко оценил шансы сборной Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций и поделился своими ожиданиями по поводу ближайшей игры с Грузией.

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– Ситуация в группе для Украины сложилась таким образом, что для сохранения надежды на первое место в ней нужно только побеждать, – говорит он. – Но одно дело – говорить об этом, а совсем другое – претворить в реальность на футбольном поле. Сборная Грузии еще летом на чемпионате Европы в Германии показала, на что она способна. А способна она как для своего уровня уже на многое. Выйти из группы в финальной части континентального первенства дорогого стоит. Как и две победы подряд на старте нынешнего розыгрыша Лиги наций - над Чехией 4:1 и Албанией 1:0, которые обеспечили лидерство в группе. Поэтому все перечисленные факты говорят лишь об одном: нынешний соперник команды Сергея Реброва достаточно серьезный.

– Чем, на ваш взгляд, сильна сборная Грузии нынешнего образца?

– Прежде всего, коллективной игрой. У грузинов с приходом на тренерский мостик француза Вилли Саньйоля наметился определенный прогресс, который и проявился на европейском первенстве. Большое значение имеет и география выступлений грузинских футболистов. Среди стран, где играют представители Грузии, есть не только все ведущие – Испания, Италия, Франция, Германия, Англия, но и многие другие – в частности, Австрия, Дания, Греция. Д болельщиков уже успел ть впечатление полузащитник Шота Ноникашвили, защищающий цвета черкасского ЛНЗ.

- Есть у нынешней сборной Грузии еще один хорошо известный нашим любителям футбола игрок – Георгий Цитаишвили, игравший за нашу "молодежку" и даже выигравший с ней звание чемпиона мира…

- достаточно квалифицированный футболист. В Украине поиграл за киевское "Динамо", "Ворсклу" и "Черноморец", поэтому в грузинскую сборную попал уже с определенным опытом. В играх за нее в этом году Цитаишвили показал достаточно качественный футбол. Этот парень отличается хорошей маневренностью, скоростными действиями, техникой и высокой работоспособностью. На него, как и на звезду грузинского футбола Хвичу Кварацхелию из "Наполи" игрокам нашей сборной нужно уделить особое внимание.

– Для достижения положительного результата и сохранения шансов на первое место в группе команде Сергея Реброва нужна только победа. За счет чего, по вашему мнению, можно ее получить?

- Прежде всего, у нашей сборной должен быть командный дух, сплоченность. При коллективной игре следует строго соблюдать игровую дисциплину, проявлять настойчивость и активность в атаке. И контроль мяча должен быть с продвижением вперед, а не перепасовкой поперек поля или же неоправданной откаткой его назад. Ведь откатка назад – это трусливый футбол, который добиваться позитивного результата не позволяет. Но самое главное – самоотдача и полная концентрация до самого финального свистка. Только в таких условиях можно рассчитывать на успех в поединке с грузинами. Да и не только с ними, а с любым соперником. Надеюсь также на поддержку наших соотечественников, которых в Польше очень много. Уверен, что украинские болельщики на трибунах будут гнать команду Реброва вперёд и это позволит ей получить положительный заряд для эффективного проведения атак. Каждая атака сборной Украины должна завершаться либо ударом по цели, либо фланговым прострелом или навесом в штрафную площадь соперника. Не должно быть такого, что за весь матч наши футболисты удосужились лишь на один удар по воротам.