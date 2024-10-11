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Шелаев: Если бы украинцы выступали в оптимальном составе, то можно было их назвать фаворитами матча

Национальная сборная Украины

Экс-игрок сборной Украины считает, что поединок завершится вничью

Шелаев: Если бы украинцы выступали в оптимальном составе, то можно было их назвать фаворитами матча

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем поединке Лиги наций между подопечными Сергея Реброва и грузинами.

"Если бы украинцы выступали в оптимальном составе, то можно было именно их назвать фаворитами. Все же, кадровые потери у наших ощутимы, да, есть квалифицированные дебютанты, однако им нужно время, чтобы они стали своими в главной команде страны и претендовали на ведущие роли.

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К тому же, со стратегической точки зрения в более выгодном положении грузины, которые лидируют и их сегодня в Познани устроит даже ничья. Поэтому они будут действовать в своей излюбленной манере – от обороны, рассчитывая на скоростные маневры своей группы атаки. Будет сложный поединок для обеих сборных при равных шансах. Вот почему, на мой взгляд, все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1", – рассказал Шелаев.

Напомним, матч Украина - Грузия пройдет в Познани на стадионе Enea Arena. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

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Олег Шелаев Украина Грузия
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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