Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шелаев: Если бы украинцы выступали в оптимальном составе, то можно было их назвать фаворитами матча
Экс-игрок сборной Украины считает, что поединок завершится вничью
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем поединке Лиги наций между подопечными Сергея Реброва и грузинами.
"Если бы украинцы выступали в оптимальном составе, то можно было именно их назвать фаворитами. Все же, кадровые потери у наших ощутимы, да, есть квалифицированные дебютанты, однако им нужно время, чтобы они стали своими в главной команде страны и претендовали на ведущие роли.
К тому же, со стратегической точки зрения в более выгодном положении грузины, которые лидируют и их сегодня в Познани устроит даже ничья. Поэтому они будут действовать в своей излюбленной манере – от обороны, рассчитывая на скоростные маневры своей группы атаки. Будет сложный поединок для обеих сборных при равных шансах. Вот почему, на мой взгляд, все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1", – рассказал Шелаев.
Напомним, матч Украина - Грузия пройдет в Познани на стадионе Enea Arena. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Ребров определился с заявкой на матч против Грузии в Лиге наций
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу