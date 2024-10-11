Национальная сборная Украины
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Украина провела последнюю тренировку перед Грузией. ФОТО
Тренировка прошла утром и имела разминочный характер
Дан Балашов - УАФ
Утром 11 октября футболисты
Занятие имело разминочный характер.
Напомним, что ранее Сергей Ребров исключил из заявки на матч хавбеков Тарас Степаненко и Владислава Кабаева.
Матч Украина – Грузия начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
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