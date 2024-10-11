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Украина провела последнюю тренировку перед Грузией. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренировка прошла утром и имела разминочный характер

Украина провела последнюю тренировку перед Грузией. ФОТО

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Утром 11 октября футболисты сборной Украины провел последнюю тренировку перед матчем Лиги наций против Грузии.

Занятие имело разминочный характер.

Напомним, что ранее Сергей Ребров исключил из заявки на матч хавбеков Тарас Степаненко и Владислава Кабаева.

Матч Украина – Грузия начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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