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Вирт: По высказываниям украинских сборников в СМИ - с настроем сегодня проблем не будет

Национальная сборная Украины

До матча осталось совсем немного времени

Вирт: По высказываниям украинских сборников в СМИ - с настроем сегодня проблем не будет

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Главный тренер тернопольской "Нивы" и эксперт "УПЛ ТВ" Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча Украины с Грузией в Лиге наций.

"Конечно, предсказать итог, не находясь внутри сборной, очень сложно. Все же, я рискну - 2:1 в пользу наших земляков. Из тех высказываний в прессе украинских сборников чувствуется, что они максимально сконцентрированы для достижения нужного результата. Поэтому, с настроем проблем не будет. Появление в главной команде страны целой группы дебютантов должно только способствовать обострению конкуренции за место в стартовом составе. Это плюс. Более того, кто-то из тех игроков, которые получили впервые вызов в сборную, имеет все шансы стать героем поединка. Например, настырный Александр Назаренко.

Как по мне, сегодня очень многое будет зависеть от того, насколько активными будут наши фланги. Потому что, учитывая то, что грузины могут защищаться большими силами, то именно там будет пространство для уязвимых выпадов. После стартовых неудач подопечным Сергея Реброва есть что доказывать. В Познани надо начинать исправлять турнирное положение", – пояснил Вирт.

Матч Украина – Грузия начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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