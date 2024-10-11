"Перед стартом Лиги наций мы считалась фаворитом", - Кварцяный дал прогноз на матч Украина - Грузия

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы сборной Украины в матче Лиге наций против Грузии, который начнется сегодня в 21:45.

- В группе сложилась неожиданная ситуация. Перед стартом соревнований наша сборная считалась фаворитом. Даже несмотря на то, что летом во время участия в финальной части чемпионата Европы ей немного не повезло. Теперь нашей национальной команде стоит исправлять турнирное положение, ведь всем нам сейчас нужен позитив, чтобы достойно выглядеть и общаться в Европе. Судя по реакции Сергея Реброва, в распоряжении которого по разным причинам нет ряда футболистов – Ярмоленко, Лунина, Цыганкова, Миколенко и других, он подошел к этому совершенно спокойно. Наш чемпионат сейчас проходит на веселой ноте, и уже нет столь явного отрыва третьего-пятого мест от лидеров – "Динамо" и "Шахтера". Так вот, Ребров спокойно отреагировал, и это свидетельствует об ощущении уверенности тренерского штаба. Я считаю, что он сделает все возможное, чтобы скорректировать состав и настроить подопечных на игру с учетом всех факторов. А тренерский штаб придаст необходимые штрихи, учитывая состояние футболистов и их желание. Уверен, он будет большим. Чувствую, что наша сборная сегодня выиграет.

– Сегодня у национальной команды сложилась ситуация "Пан или пропал". Этот фактор не может психологически давить на наших футболистов?

– Да, согласен с вашим определением ситуации. Но могу сказать, что любой матч давит психологически. А сейчас – как никогда. Но когда начнется игра, все сразу же забудется: и давление, и предматчевые волнения. Все мы в жизни когда-то были футболистами, потому такие ощущения нам хорошо знакомы. Зная, что такое игра, всегда переживали, чтобы ничего отрицательного не произошло. Скажем, перед встречей со слабым соперником думаешь о том, что он может забить и трудно будет отыграться – а мы ведь должны только выиграть. Но стоит только игре начаться, как ты мгновенно забываешь, играешь на песке, хорошем поле или плохом. В такие моменты ты полностью погружаешься в игру: мяч, эмоции, перипетии борьбы… Сразу же вспоминаешь установку тренера и тебе остается реализовать индивидуальное мастерство. Перед ответственной игрой с Грузией наши футболисты должны были проанализировать все моменты, связанные с не совсем надежной игрой в предыдущих матчах. Мы ведь видели все ошибки игроков, которых даже Ребров не ожидал. Однако сейчас не будем их вспоминать, ведь главный тренер сборной вместе с подопечными все это пережили, проработали, сделали выводы и внесли коррективы. Надеемся, что наши футболисты снизят ошибки, увеличат позитив, агрессию и нацеленность на ворота. Я бы сказал, приблизят себя к чужим воротам. И к голам в их ворота тоже.

– Возможно, рискнете сделать прогноз по счету?

– Украина победит 2:1.