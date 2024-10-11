Юрий Вернидуб поделился ожиданиями касательно поединка сборной Украины против Грузии

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился собственными ожиданиями относительно поединка сборной Украины против Грузии в Лиге наций.

"Я болельщик национальной сборной Украины и мне бы очень хотелось, чтобы мы победили. Мы давно не побеждали и вся страна уже ждет победы, а особенно наши защитники и защитницы".

"Очень хотелось бы победы, но я понимаю, что будет очень сложно. Грузины классно начали этот турнир, с двух побед, у них шесть очков, а у нас, к сожалению, нет ни одного. Мне бы хотелось, чтобы в этих играх с грузинами и чехами мы также побеждали и набирали свои баллы".