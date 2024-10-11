  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Юрий Вернидуб поделился ожиданиями касательно поединка сборной Украины против Грузии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Вернидуб поделился ожиданиями касательно поединка сборной Украины против Грузии

Национальная сборная Украины

Одержать победу будет очень сложно

Юрий Вернидуб поделился ожиданиями касательно поединка сборной Украины против Грузии

ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился собственными ожиданиями относительно поединка сборной Украины против Грузии в Лиге наций.

Читайте такжеГрачев: Когда такое было, чтобы мы могли проиграть сборной Грузии?

"Я болельщик национальной сборной Украины и мне бы очень хотелось, чтобы мы победили. Мы давно не побеждали и вся страна уже ждет победы, а особенно наши защитники и защитницы".

"Очень хотелось бы победы, но я понимаю, что будет очень сложно. Грузины классно начали этот турнир, с двух побед, у них шесть очков, а у нас, к сожалению, нет ни одного. Мне бы хотелось, чтобы в этих играх с грузинами и чехами мы также побеждали и набирали свои баллы".

Напомним, что матч Украина - Грузия состоится в пятницу, 11 октября в 21:45. Украина - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций.

По теме
yellow-arrow
Грачев: Когда такое было, чтобы мы могли проиграть сборной Грузии?
yellow-arrow
Украина – Грузия. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги наций
yellow-arrow
Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Юрий Вернидуб Украина Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт ФК Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 18:50
Даже Юра не верит в нашу сборную. Да что же это такое??
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 18:50
Даже Юра не верит в нашу сборную. Да что же это такое??
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости