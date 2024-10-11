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Юрий Вернидуб поделился ожиданиями касательно поединка сборной Украины против Грузии
Одержать победу будет очень сложно
ФК Кривбас
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился собственными ожиданиями относительно поединка сборной Украины против Грузии в Лиге наций.
"Я болельщик национальной сборной Украины и мне бы очень хотелось, чтобы мы победили. Мы давно не побеждали и вся страна уже ждет победы, а особенно наши защитники и защитницы".
"Очень хотелось бы победы, но я понимаю, что будет очень сложно. Грузины классно начали этот турнир, с двух побед, у них шесть очков, а у нас, к сожалению, нет ни одного. Мне бы хотелось, чтобы в этих играх с грузинами и чехами мы также побеждали и набирали свои баллы".
Напомним, что матч Украина - Грузия состоится в пятницу, 11 октября в 21:45. Украина - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций.
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