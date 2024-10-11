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Косырин: В последнее время сборная Украины наступает на те же грабли
А это - недооценка соперника в первых матчах
Фото: УАФ
Экс-игрок
"Поймал себя на мысли, что в последнее время украинская сборная наступает на те же грабли... Имею в виду то, что она недооценивает своих первых соперников. Так было на недавнем Евро, когда проиграла румынам, история повторилась и в Лиге наций, когда уступила албанцам. На континентальном форуме все закончилось для украинцев печально, неудачно играют и в Лиге наций, вот почему нельзя допустить второй неудачи подряд.
Поэтому прочь шапкозакидательское настроение. Тем более, что на очереди противостояние с грузинами, которые в последние годы на виду и сейчас впереди. Это не должно смущать, наоборот, должно способствовать сплочению. Считаю, что украинцы по уровню подготовки превосходят грузин. Конечно, важно, чтобы руководитель Сергей Ребров остановил свой выбор на сильнейших на сегодняшний момент игроках и на правильной тактике. Думаю, что грузины свой гол забьют, но украинцы все равно возьмут верх - 2:1", - сказал Косырин.
Матч Украина – Грузия начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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