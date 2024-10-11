Таловеров, Калюжный и Гуцуляк выйдут в старте сборной Украины на Грузию

Сегодня в польской Познани на стадионе "Enea Arena" состоится матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Украина – Грузия.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд:

Украина: Трубин, Конопля, Таловеров, Забарный, Матвиенко, Калюжный, Гуцуляк, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив

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Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Лочошвили, Гвелесиани, Китеишвили, Микаутадзе

Запасные: Лория, Гугешашвили, Кверквелия, Зивзивадзе, Давиташвили, Цитаишвили, Гочолеишвили, Гулиашвили, Алтунашвили, Шенгелия, Ш. Ноникашвили, Гогличидзе

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.