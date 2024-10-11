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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Таловеров, Калюжный и Гуцуляк выйдут в старте сборной Украины на Грузию

Национальная сборная Украины
Обновлено

Известны стартовые составы команд

Таловеров, Калюжный и Гуцуляк выйдут в старте сборной Украины на Грузию

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в польской Познани на стадионе "Enea Arena" состоится матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Украина – Грузия.

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд:

Украина: Трубин, Конопля, Таловеров, Забарный, Матвиенко, Калюжный, Гуцуляк, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив

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Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Лочошвили, Гвелесиани, Китеишвили, Микаутадзе

Запасные: Лория, Гугешашвили, Кверквелия, Зивзивадзе, Давиташвили, Цитаишвили, Гочолеишвили, Гулиашвили, Алтунашвили, Шенгелия, Ш. Ноникашвили, Гогличидзе

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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1 голосов
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 21:27
По ходу Сирожа решил проиграть все матчи, ну и состав....стыдно должно быть
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Комментарии 7
Matachorros (Chicago)
11.10.2024 в 21:27
По ходу Сирожа решил проиграть все матчи, ну и состав....стыдно должно быть
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0
0
vlotko (Броди)
11.10.2024 в 21:27
З таким складом ніякі суперники не страшні. Україна вперед до перемоги в ювілейній грі над грузинами.
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0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 21:22
Соромно за таких людей, як ви диванні псевдоексперти ! Вас самих ніколи не тошнить від цього блювотиння, яке ви зригуєте ? Я вже давно збагнув одну страшну річ: нашому народу не потрібні зовнішні вороги ! Для формування жовчі достатньо й своїх людей, щоб їх абсолютно невиправдано ху@сосити, демонструючи власну деградацію ! Про яке єднання мова, коли ви готові бездумно топити своїх ! Реально соромно за вас, бовдури !
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1
1
Консул (Звягель )
11.10.2024 в 21:14
Дивний вибір на деякі позиції. Але побачимо
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1
1
avatar
alex 66 (Кременчук)
11.10.2024 в 21:12
Ребров.............шо ти твориш!!!!!!!!!!! Сваток в запасі, Зубков теж...альо...як ти гратимеш?
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0
2
Александр 22442244 (Миколаїв)
11.10.2024 в 21:06
Ну и состав...
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2
1
Термит (Київ)
11.10.2024 в 20:48
Таловеров??? Чому не Сваток? Гуцуляк при всій повазі - повільний і незграбний, поставили б краще Назаренко, у нього очі горять!
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1
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