Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таловеров, Калюжный и Гуцуляк выйдут в старте сборной Украины на Грузию
Известны стартовые составы команд
Дан Балашов - УАФ
Сегодня в польской Познани на стадионе "Enea Arena" состоится матч 3-го тура
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд:
Украина: Трубин, Конопля, Таловеров, Забарный, Матвиенко, Калюжный, Гуцуляк, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик
Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Лочошвили, Гвелесиани, Китеишвили, Микаутадзе
Запасные: Лория, Гугешашвили, Кверквелия, Зивзивадзе, Давиташвили, Цитаишвили, Гочолеишвили, Гулиашвили, Алтунашвили, Шенгелия, Ш. Ноникашвили, Гогличидзе
UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Популярное сейчас
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Комментарии 7