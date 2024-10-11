Опорник Александрии в 26 лет дебютирует за сборную Украины

Сегодня в польской Познани на стадионе "Enea Arena" состоится матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Украина – Грузия.

Тренеры уже огласили стартовые составы , и в сборной Украины есть абсолютный дебютант.

С первых минут в возрасте 26 лет выйдет на этот матч опорник "Александрии" Иван Калюжный, который получил свой шанс проявить себя в национальной команде после травм Владимира Бражко и Тараса Степаненко.

Также стоит отметить возвращение после долгого перерыва в сборную вингера Алексея Гуцуляка, а также шанс дебютировать у хавбеков Александра Назаренко и Дмитрия Крыськива, которые остались в запасе.

Матч Украина – Грузия начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.