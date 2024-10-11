Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опорник Александрии в 26 лет дебютирует за сборную Украины
Матч Украина - Грузия начнется через считанные минуты
Фото: ФК Олександрія
Сегодня в польской Познани на стадионе "Enea Arena" состоится матч 3-го тура Лиги наций-2024/2025 в группе В1 Украина – Грузия.
Тренеры уже
С первых минут в возрасте 26 лет выйдет на этот матч опорник "Александрии" Иван Калюжный, который получил свой шанс проявить себя в национальной команде после травм Владимира Бражко и Тараса Степаненко.
Также стоит отметить возвращение после долгого перерыва в сборную вингера Алексея Гуцуляка, а также шанс дебютировать у хавбеков Александра Назаренко и Дмитрия Крыськива, которые остались в запасе.
Матч Украина – Грузия начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Популярное сейчас
- Украина – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine