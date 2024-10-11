Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва?

Матч истины для Реброва и вообще этой версии сборной Украины. Сказать, что наш стартовый состав был экспериментальным - это ничего не сказать. Конечно, изменения эти были вынуждены из-за целой серии травм и повреждений. В частности, дебютировал за первую команду страны хавбек "Александрии" Иван Калюжный, а на фланге атаки вышел вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк. К тому же, в паре центрбеков появился Макс Таловеров.

Подопечные Реброва и Саньола не задавали высокий темп и действовали достаточно осторожно. Также, ближе к экватору первого тайма скорости сбила длиннющая пауза. Нетривиальный "перерыв" в поединке возник из-за проблем с освещением на польском стадионе... Организация на уровне, что и добавить. Более того, общее качество газона на арене в Познани тоже не впечатляло, мягко говоря. Поле было рваным, неровным и ощутимо "дребезжало" движения мяча.

С точки зрения моментов футболисты обеих сборных также не баловали местную публику. Ударами обменялись главные таланты обеих команд. Со стороны грузин со штрафного над перекладиной кожаного запустил Кварацхелия. А от нас неплохо в штрафную зону ворвался Судаков, однако мяч после его удара разминулся со стойкой.

Мы относительно имели больший процент владения, хоть и долгое время это не приносило никаких особых дивидендов. Так как игра была очень закрытой. "Крестоносцы" хладнокровно и методично оборонялись, и вытесняли "сине-желтых". Пока не проявил инициативу Мудрик. Михаил взял все на себя и в одно лицо создал взятие ворот, обыграв на дриблинге сразу нескольких оппонентов. Ну может же, когда захочет! После этого, кажется, все кто имеет отношение к украинской сборной, ощутимо выдохнули.

С течением времени наша доминация становилась все более очевидной. "Сине-желтые" контролировали ход игры, уже не так заметно нервничали, да и по ударам также преобладали.

Хотя, и под самый занавес первой половины грузины вновь активизировались. Однако, либо не хватало точности в завершающей стадии, либо же надежно себя показывал Трубин. Эмоции закипали, но мы выдерживали это давление.

Несмотря на положительный результат, значительно заметнее нервничал как раз наш наставник. Все же давление встречи на Сергея Станиславовича было тотально большим. В свою очередь, его визави в лице французского специалиста, такое впечатление, вообще не переживал.

Во втором тайме скорости немного повысились, а сама игра прибавила в интенсивности и динамике. Опять больше начали поджимать грузины. Что абсолютно закономерно, "крестоносцам" же нужно было отыгрываться. Гости много атаковали, однако, в то же время до конкретики у ворот Трубина не доходило.

Объективно, это наверное один из, если не лучший наш матч при Реброве именно по структуре и организации. Мы действительно допускали, на сколько это было возможным, минимум пространства и свободных зон за своими спинами. В то же время, украинцы не закрывались полностью после того как повели в счете, а наоборот - грамотно передергивали темп. Не феерия, но и прогресс очевиден. Даже Ребров в этот раз не стал тянуть с первыми заменами до самого конца и вовремя добавил свежести в нашу атакующую линию.

Апофеозом давления подопечных Саньоля стал еще один опасный штрафной от Хвичи, который вингер "Наполи" и на этот раз запорол. А на добивании успешно в очередной раз сыграл украинский страж ворот. Теперь уже французский коуч начал нервничать.

Концовка также была полностью за гостями. Грузия даже сумела расписаться в воротах Трубина. Впрочем, Давиташвили залез в очевидный офсайд.

В общем, можно констатировать, что игра была равной. С чередованием инициативы в исполнении обеих команд в разные временные отрезки и периоды. Где-то лучше выглядели украинцы, где-то - грузины. Однако, самое главное, что наконец-то при Реброве у нас появилась более-менее четкая система между линиями! Калюжный все наладил..?

Ну и, конечно, первая победа в этой кампании Лиги наций. Обыграли лидера квартета, не все еще потеряно. Да и в целом вышли из ментальной ямы. Грузины так и не могут пока в своей истории ни разу обыграть нас. К тому же прекрасно себя проявили дебютанты. В частности, отличное впечатление произвел уже вышеупомянутый Калюжный. Солидная игра от хавбека "Александрии", нечего добавить.

Эта сборная все еще не дает лететь, однако картина общего прогресса четко отслеживается. Поэтому, можем на короткое время выдохнуть, и дать нашим футболистам спокойно вернуть веру в собственные силы. Все же Adidas фартовый, хех?

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Третий тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Пятница, 11-е октября

Польша, Познань. Городской стадион.

Украина - Грузия 1:0

Гол: Мудрик 35

Отмененный гол: Давиташвили 89 (офсайд)

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко - Судаков (Сваток 90+3), Калюжный (Крыськив 90+3), Шапаренко - Гуцуляк (Зубков 75), Довбик (Яремчук 75), Мудрик (Назаренко 85).

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Грузия: Мамардашвили - Китеишвили, Кашия, Двали, Какабадзе, Кочорашвили (Давиташвили 71) - Гвелесиани (Зивзивадзе 82), Лочошвили (Шенгелия 59), Чакветадзе - Микаутадзе, Кварацхелия.

Запасные: Лория, Гугешашвили, Кверквелия, Зивзивадзе, Давиташвили, Цитаишвили, Гочолеишвили, Гулиашвили, Алтунашвили, Шенгелия, Ноникашвили, Гогличидзе.

Главный тренер: Вилла Саньоль.

Предупреждения: Кашия 10, Матвиенко 28, Двали 39, Калюжный 45+5, Кочорашвили 63, Конопля 76, Таловеров 79.

Арбитр: Юлиан Вайнбергер (Австрия).