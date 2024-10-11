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Национальная сборная Украины

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Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва?

Национальная сборная Украины
Обновлено

Не феерия, зато планомерный прогресс

Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва?

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч истины для Реброва и вообще этой версии сборной Украины. Сказать, что наш стартовый состав был экспериментальным - это ничего не сказать. Конечно, изменения эти были вынуждены из-за целой серии травм и повреждений. В частности, дебютировал за первую команду страны хавбек "Александрии" Иван Калюжный, а на фланге атаки вышел вингер "Полесья" Алексей Гуцуляк. К тому же, в паре центрбеков появился Макс Таловеров.

Подопечные Реброва и Саньола не задавали высокий темп и действовали достаточно осторожно. Также, ближе к экватору первого тайма скорости сбила длиннющая пауза. Нетривиальный "перерыв" в поединке возник из-за проблем с освещением на польском стадионе... Организация на уровне, что и добавить. Более того, общее качество газона на арене в Познани тоже не впечатляло, мягко говоря. Поле было рваным, неровным и ощутимо "дребезжало" движения мяча.

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С точки зрения моментов футболисты обеих сборных также не баловали местную публику. Ударами обменялись главные таланты обеих команд. Со стороны грузин со штрафного над перекладиной кожаного запустил Кварацхелия. А от нас неплохо в штрафную зону ворвался Судаков, однако мяч после его удара разминулся со стойкой.

Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва? - изображение 2

Мы относительно имели больший процент владения, хоть и долгое время это не приносило никаких особых дивидендов. Так как игра была очень закрытой. "Крестоносцы" хладнокровно и методично оборонялись, и вытесняли "сине-желтых". Пока не проявил инициативу Мудрик. Михаил взял все на себя и в одно лицо создал взятие ворот, обыграв на дриблинге сразу нескольких оппонентов. Ну может же, когда захочет! После этого, кажется, все кто имеет отношение к украинской сборной, ощутимо выдохнули.

Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва? - изображение 3

С течением времени наша доминация становилась все более очевидной. "Сине-желтые" контролировали ход игры, уже не так заметно нервничали, да и по ударам также преобладали.

Хотя, и под самый занавес первой половины грузины вновь активизировались. Однако, либо не хватало точности в завершающей стадии, либо же надежно себя показывал Трубин. Эмоции закипали, но мы выдерживали это давление.

Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва? - изображение 4

Несмотря на положительный результат, значительно заметнее нервничал как раз наш наставник. Все же давление встречи на Сергея Станиславовича было тотально большим. В свою очередь, его визави в лице французского специалиста, такое впечатление, вообще не переживал.

Во втором тайме скорости немного повысились, а сама игра прибавила в интенсивности и динамике. Опять больше начали поджимать грузины. Что абсолютно закономерно, "крестоносцам" же нужно было отыгрываться. Гости много атаковали, однако, в то же время до конкретики у ворот Трубина не доходило.

Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва? - изображение 5

Объективно, это наверное один из, если не лучший наш матч при Реброве именно по структуре и организации. Мы действительно допускали, на сколько это было возможным, минимум пространства и свободных зон за своими спинами. В то же время, украинцы не закрывались полностью после того как повели в счете, а наоборот - грамотно передергивали темп. Не феерия, но и прогресс очевиден. Даже Ребров в этот раз не стал тянуть с первыми заменами до самого конца и вовремя добавил свежести в нашу атакующую линию.

Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва? - изображение 6

Апофеозом давления подопечных Саньоля стал еще один опасный штрафной от Хвичи, который вингер "Наполи" и на этот раз запорол. А на добивании успешно в очередной раз сыграл украинский страж ворот. Теперь уже французский коуч начал нервничать.

Концовка также была полностью за гостями. Грузия даже сумела расписаться в воротах Трубина. Впрочем, Давиташвили залез в очевидный офсайд.

В общем, можно констатировать, что игра была равной. С чередованием инициативы в исполнении обеих команд в разные временные отрезки и периоды. Где-то лучше выглядели украинцы, где-то - грузины. Однако, самое главное, что наконец-то при Реброве у нас появилась более-менее четкая система между линиями! Калюжный все наладил..?

Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва? - изображение 7

Ну и, конечно, первая победа в этой кампании Лиги наций. Обыграли лидера квартета, не все еще потеряно. Да и в целом вышли из ментальной ямы. Грузины так и не могут пока в своей истории ни разу обыграть нас. К тому же прекрасно себя проявили дебютанты. В частности, отличное впечатление произвел уже вышеупомянутый Калюжный. Солидная игра от хавбека "Александрии", нечего добавить.

Эта сборная все еще не дает лететь, однако картина общего прогресса четко отслеживается. Поэтому, можем на короткое время выдохнуть, и дать нашим футболистам спокойно вернуть веру в собственные силы. Все же Adidas фартовый, хех?

Лига наций. Украина - Грузия 1:0. Злой рок покинул Реброва? - изображение 8

Фото: Александр Приходько, UA-Футбол

Третий тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Пятница, 11-е октября

Польша, Познань. Городской стадион.

Украина - Грузия 1:0

Гол: Мудрик 35

Отмененный гол: Давиташвили 89 (офсайд)

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко - Судаков (Сваток 90+3), Калюжный (Крыськив 90+3), Шапаренко - Гуцуляк (Зубков 75), Довбик (Яремчук 75), Мудрик (Назаренко 85).

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Грузия: Мамардашвили - Китеишвили, Кашия, Двали, Какабадзе, Кочорашвили (Давиташвили 71) - Гвелесиани (Зивзивадзе 82), Лочошвили (Шенгелия 59), Чакветадзе - Микаутадзе, Кварацхелия.

Запасные: Лория, Гугешашвили, Кверквелия, Зивзивадзе, Давиташвили, Цитаишвили, Гочолеишвили, Гулиашвили, Алтунашвили, Шенгелия, Ноникашвили, Гогличидзе.

Главный тренер: Вилла Саньоль.

Предупреждения: Кашия 10, Матвиенко 28, Двали 39, Калюжный 45+5, Кочорашвили 63, Конопля 76, Таловеров 79.

Арбитр: Юлиан Вайнбергер (Австрия).

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 01:11
Олька Шляпаренко проигрывает все единоборства мяч прикрыть корпусом не может. Самое слабое звено сегодня в сборной. Но он последний представитель из дырявого королевства и Сирожа дорожит и бережет его как зеницу ока..
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Комментарии 105
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 01:11
Олька Шляпаренко проигрывает все единоборства мяч прикрыть корпусом не может. Самое слабое звено сегодня в сборной. Но он последний представитель из дырявого королевства и Сирожа дорожит и бережет его как зеницу ока..
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1
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 01:05
Худший матч у Судакова. Удар отсутствует. Если бьет то коряво и мимо. Отыграть в пас не может нормально. В первом тайме просто провал был. И если бы я был главным тренером я бы его на второй тайм не выпускал..
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1
1
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:52
Теперь на матч с Чехией надо вызвать лучших из лучших на данный момент. Я вижу тупорылый реброфф стал прислушивацца к моему дорогому многоуважаемому мнению и выпустил сегодня и Калюжного и Назаренко и Криськива. Так пусть сделает и 14 октября. Просто дать больше им игрового времени. Будет сложно. Чехия в поддавки с нами как грузины сегодня играть не будет. Но зачем выходить дальше если не выигрывать у той же Чехии?? Правильно??
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0
3
hoy (Київ)
12.10.2024 в 00:53
Правильно проститутка
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2
1
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Вarcelinius
12.10.2024 в 00:55
жажа лёгкого поведения
 
0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:59
мальчик на содержании у армянина ты уже заслужил хорошей п и зды!!!
 
0
3
hoy (Київ)
12.10.2024 в 01:00
Вarcelinius Ты что не знаешь что он работает проституткой,а домой приходит ночью под утро,если жто можно назвать его домом.
 
0
2
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Вarcelinius
12.10.2024 в 01:14
У него смена сутки-трое. Сутки он ходит в спецовых штанах, он бетонщик, а трое суток в колготках. Выходных у него нет, оттого и крышу сносит. Короче суровый мужик... лёгкого поведения.
 
0
0
avatar
Вarcelinius
12.10.2024 в 01:17
Как-то раз на стройке сдуру Жажа сел на арматуру. Зло пошутили бабы-дуры. Теперь он любит арматуры.
 
0
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Andrumas (Düsseldorf)
12.10.2024 в 00:44
Итак, в 2024 мы радуемся минимальной выстраданной, с огромной долей везения, домашней победе над Грузией, последнему месту в группе, но хотя бы с очками, а один из лучших игроков сборной это человек, который последние 3 сезона провел в: Александрии, а так же чемпионатах Исландии и Индии!!! Прогресс при реброве очень сильный, остановите эту тренерскую машину!:)) Но ок, принимаем эти реалии и Калюжный действительно сыграл очень достойно, Мудрик заслуживает хороших слов уже второй матч кряду, да и победы при гении реброве настолько редки, что грех не радоваться.
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Зритель (Харьков)
12.10.2024 в 01:09
Если посмотреть в историю, Грузия нас всегда возила, и мы побеждали выстраданно, с огромной долей везения. Это наш уровень - был, есть и будет. Лев матча (100% по справедливости) - лавочник АПЛ, извините. Позитивно то, что, похоже - Ребров это дело начал понимать, и команда временами демонстрировала довольно эффективный антифутбол. Главное - не пропустить. Именно так Блохин почти 20 лет назад вывел команду на ЧМ.
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vlotko (Броди)
12.10.2024 в 00:35
Чомусь ніхто не звернув увагу на бездарну гру Довбика. Таке враження, що він відбував номер, ніякого бажання боротьби за м'яч. Це мінус один футболіст для команди.
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:36
А мені здалося, що справа не у бажанні.. Просто як ніби не у формі
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vlotko (Броди)
12.10.2024 в 00:42
Чому це мій пост дублюється під іншими анкаутами?
 
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:39
Согласен. А какая отвратительная работа с мячом. Запомнился эпизод в первом тайме когда ему дали пас мяч стукнулся сначала в одну ногу потом в другую и отскочил. Довбик даже среагировать не у спел)
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Вarcelinius
12.10.2024 в 00:41
Всё-таки руку ему надо было перебинтовать не жёлтым бинтом, а белым, как обычно.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2024 в 00:28
З чехами буде значно складніше.
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:33
хто знає, у першому матчі з ними вони не вразили грою, таке ж саме болото було, як ми. Грузини пожвавіщі як на мене, і набагато технічніше..
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Пан Коцький (Єкабпілс)
12.10.2024 в 00:26
Соромно за таких людей, як ви диванні псевдоексперти ! Вас самих ніколи не тошнить від цього блювотиння, яке ви зригуєте ? Я вже давно збагнув одну страшну річ: нашому народу не потрібні зовнішні вороги ! Для формування жовчі достатньо й своїх людей, щоб їх абсолютно невиправдано ху@сосити, демонструючи власну деградацію ! Про яке єднання мова, коли ви готові бездумно топити своїх ! Реально соромно за вас, бовдури !
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5
download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:29
у тебе душевна хвороба, шкода тебе, приймай пигулку, ходи до психолога..
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Вarcelinius
12.10.2024 в 00:36
Так, так, хлопці, все вірно, коли головний редактор "уа-футбол" таке каже, то нам повинно бути соромно. Ганьба нам хлопці, ганьба...
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Батько Махно (N)
12.10.2024 в 00:43
Начни с себя. Посмотри на посты,которые кидаешь. Самому не противно ? тебя воспринимают как тролля или клоуна. Пиши по сути( матч, команда ,игрок и т.д. Куча матов,оскорблений и т.п. Нафига?"— Понимаешь, всё очень просто... Хочешь быть человеком, будь им!— Какая странная формула...— Моя!"Цитата из к.ф приключения электроника
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aleks68
12.10.2024 в 00:55
хорошо быть долб....бом с рождения?
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Пан Коцький (Єкабпілс)
12.10.2024 в 00:25
ДЛЯ ПУТІНСЬКИХ ГЛИСТІВ НЕМАЄ РІЗНИЦІ - ВИГРАЄ ЗБІРНА ЧИ НІ ! ВОНИ ЯК ОБСИРАЛИ - ТАК І БУДУТЬ ОБСИРАТИ !!! СМЕРТЬ КА ЦАПАМ !!!
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Wieniawski (Калуш)
12.10.2024 в 00:24
Від Карпат до Сахаліна - буде вільна Україна!
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Батько Махно (N)
12.10.2024 в 00:23
Мне понравилось как "грызлись" за каждый мяч. Косяков конечно, выше крыши...Валидол надо вискарем запивать!!!Результат,самоотдача- супер! Вот что значит " нечего терять" Игра.... Ну такое,будем посмотреть дальше. Первая игра, после стыков с Исландией, которую смотрел с удовольствием.Оптимистов и позитивных с победой.Остальным,выпейте чарочку, помогает !Прорвёмся!
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:24
Саме так. Дууууже давно не тішала збірна, віддала боржок
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.10.2024 в 00:29
Я Метаксой глушил)))
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Батько Махно (N)
12.10.2024 в 00:35
Не моё, но тоже пойдет
 
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Море23 (Одесса)
12.10.2024 в 00:20
А Мудрику так и не дают 10 номер
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5
download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:25
Забрав сімку у Ярмоли, це теж круто! Вона йому вже не знадобиться!
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LEVgcUqs (Чернігів)
12.10.2024 в 00:14
Игра булка даже сумбурна зі сторони збірної України. Видно, що відсутні головні гравці . Якщо вже Калюжний у нас один з кращих, то що буде з Чехією.
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0
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Spokoyno (Київ)
12.10.2024 в 00:16
Так там теж... Таки пахарі
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:16
Це які такі головні гравці ? Як на мене усі головні гравці були сьогодні на полі !
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andy1973 (Рівне)
12.10.2024 в 00:13
Україні слід заключити контракт з Саньйолем, після того як закінчиться його контракт з Грузією
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Американец 2000 (Харьков)
12.10.2024 в 00:06
Пан Коцький (Єкабпілс) = какашкин - тебя заело дбл ???((((((((
sticker
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Пан Коцький (Єкабпілс)
12.10.2024 в 00:24
Любиш гомік, щоб тобі вставили палець в задній проход чи щось потовще ?
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grasshopper1 (Харьков)
12.10.2024 в 00:05
Почему-то ненавижу, когда кто-то проиграл позицию и потом хватает за футболку. Это мерзко. Я не хочу результата подобным образом.
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andy1973 (Рівне)
12.10.2024 в 00:15
Це така установка від Реброва на цю гру. Низька і ганебна.
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:18
Так, краще пропустити гравця та допустити контратаку, а потім гол! Це зупинка суперника ціною жовтої картки, це так грають люди у професійному футболі, альо..
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grasshopper1 (Харьков)
12.10.2024 в 00:19
я видимо другой футбол смотрю от топ сборных....
 
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Wieniawski (Калуш)
12.10.2024 в 00:23
додік, ми не топ збірна, ніколи нею не були і навряд чи колись станемо, опустися на землю і порадій перемозі. Хочеш красівого футболу - тобі не сюди а кудась в латинську америку
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Пан Коцький (Єкабпілс)
12.10.2024 в 00:03
Ой, смереко, розкажи мені, смереко, Чом глисти забігли так далеко, Чарівна моя, смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, Чом з`їбнули свині так далеко, Чарівна моя, смереко.
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:08
який же ти й*бнутий Шут сайту
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Вarcelinius
12.10.2024 в 00:28
Если б ты только знал, кто под этим ником пишет, ты бы прозрел.
 
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:35
я й так знаю, що це простокваша. Головний кло ун, ні з ким не сплутаєш
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Вarcelinius
12.10.2024 в 00:45
Не, ты не понял, и под ником простокваша тоже.
 
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Пан Коцький (Єкабпілс)
12.10.2024 в 00:00
ДЛЯ ПУТІНСЬКИХ ГЛИСТІВ НЕМАЄ РІЗНИЦІ - ВИГРАЄ ЗБІРНА ЧИ НІ ! ВОНИ ЯК ОБСИРАЛИ - ТАК І БУДУТЬ ОБСИРАТИ !!! СМЕРТЬ КА ЦАПАМ !!!
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4
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Не дармоед (Запорожье)
12.10.2024 в 00:05
Свідомий ти довбо@б.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.10.2024 в 00:00
С победой! Лучшие, имхо, Трубин, Калюжный, Мудрик, Судаков.
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Американец 2000 (Харьков)
12.10.2024 в 00:02
Трубин конечно молодец , но гол на его совести ((((( Повезло что вне игры было (((((
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Wieniawski (Калуш)
12.10.2024 в 00:03
повезло це коли офсайд на 2 сантиметра, а грузин стояв в 5 метровому положені
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.10.2024 в 00:04
Так молодец или оффсайд?)))
 
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grasshopper1 (Харьков)
12.10.2024 в 00:14
удар без сопротивления в угол с 12 метров или с рикошетом, или с отскоком от земли и виноват вратарь??? Серьезно???
 
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:02
Судаков виблискував лише у комбінуваннях з Мудриком - все. Як ніби вперше м'яч побачив, гру не читає зовсім, метається, як та риба Судак у ставу ! А ще кажуть це у Мудрика відсутній футбольний інтелект та розуміння командної взаємодії на полі! Може і так, але Мудрик помітно додав у цьому!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.10.2024 в 00:07
Может из Израиля иначе смотрится))), но Судаков и с Шапаренко обыгрывался, и с Мудриком, и с Довбиком, и сам играл. Как еще надо играть?
 
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:10
Ну дуже багато технічного браку, а найголовніше - втрат м'яча у Судакова. Але там де йому техніка дозволяла, то в принципі взаімодія трохи була, згоден. Особливо на фоні минулих матчів, де кожен його пас - втрата м'яча.
 
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alex 66 (Кременчук)
12.10.2024 в 00:47
shtrunc (Донецк-Хайфа) це коли Судаков з 3 метрів зарядив м'ячем в голову Шапі)))
 
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Консул (Звягель )
11.10.2024 в 23:59
У нас було на одного гравця менше. Його призвище - Шапаренко. Ні у відборі, ні в організації атак, всю гру імітував свою присутність на полі. Тому так важко було грати.
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:05
так, він зовсім як дівчинка не нав'язую ніякої боротьби на полі. Теж промайнула думка у голові : Ярмоленка позбулися, кого б далі прибрати? І подумав про Шапаренка. А потім подумав про Судакова. Але Судакову лише 22, хто знає, може набере нарешті форму..вже час ..
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4
grasshopper1 (Харьков)
12.10.2024 в 00:18
Убрать Шапаренко и Судакова неплохо... Следующий матч Украины Тренер download1. Стартовый состав Украины: ... ой никого....
 
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:21
grasshopper1 (Харьков) У мене були саме такі думки під час матчу : прибрати, а кого ставити замість них ? Ну хай бігають, наберають форму... Але з іншого боку ми побачили сьогодні мегакорисних Калюжного та Гуцуляка! Так що, може все ж таки є порох в порохівницях ?
 
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vlotko (Броди)
12.10.2024 в 00:06
Все сказане вами стосується не Шапаренка, а Довбика.
Ответить
2
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:14
Добвик був повільний і не повороткий, наш Джон Кар'ю . Це не його гра, йому треба бути у штравній і бути завершальником, а не в подигращі бути. Хто йому таку роль відвів на полі, чи йому самому подобається так діяти? Техніка в нього є, раніше такі викрутаси проходили, але не зараз. Не вистачає швидкості у роботі з м'ячем багатьом : Матвієнко, Судакову, Довбику, Шапаренку. Майстер клас по роботі з м'ячем та швидкість приймання рішень продемонстрував сьогодні лише Мудрик. Видно, що хлопець у великому клубі грає .
 
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Spokoyno (Київ)
11.10.2024 в 23:59
Тяжко, важко але з ПЕРЕМОГОЮ! Мудрик, Калюжний... інші теж непогано! Так на фоні "вискочек" але результат Є!
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Wieniawski (Калуш)
11.10.2024 в 23:58
молодці! головне результат і віддача, а вона сьогодні була.Cлава Україні, на зло всім критикам і шукачам красівої гри яку описати ніхто не може ніколи не розумів тих людей які вимагають від команд "гри" - шо це за поняття таке? кожен грає як може, гра уже там, на полі, шо вам ше треба бовдури?
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:07
Результат тішить, я так само не розумію, чому просто не порадіти перемозі. А на рахунок гри - це гра у пас, взаєморозуміння з партнерами, комбінації , бачення поля, партнерів, домашні заготовки.. Цим футбол прекрасний, друже!
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Wieniawski (Калуш)
12.10.2024 в 00:21
пас, взаєморозуміння, комбінації і так далі це добре, але шо ти зробиш коли в нас того нема і ніколи в принципі і не було? це рівень наших пацанів і нашого футболу, все нормально, витискаємо максимум з того шо маєм. той хто хоче тікітаку чи копакабану попали не по адресі. та і взагалі у збірній нема на то часу, на перше місце виходять індивідуальні якості і психологія.а сьогодні я побачив шо пацани заряджені, це класно
 
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download1 (huyersk)
12.10.2024 в 00:31
Так, круто, що були заряджені, ще й перемогли! Це підніме мораль! Зарядженість - це головний компонент у футболі, без нього не буває перемог. .
 
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жажа_the_best (Харьков)
11.10.2024 в 23:57
Мой прогноз что скатают договорняк сбылся...реброффа по прежнему гнать со сборной. Он полный ноль как тренер и гнида как человек...
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hoy (Київ)
12.10.2024 в 00:06
Дятел ты можеш сказать в следуйщей игре с Чехией будет договорняк и какой будет результат?
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жажа_the_best (Харьков)
12.10.2024 в 00:10
Ублюдок, Чехия не будет поддавацца нам как это делали сегодня грузины. Это будет матч как говорят за 6 очков. Понял? Теперь сьепись накуй перхоть подноготная!
 
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hoy (Київ)
12.10.2024 в 00:11
Проститутка ты забыла сказать результат
 
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grasshopper1 (Харьков)
12.10.2024 в 00:08
Жаль Кварацхелия и Ко не пришли на установку про договорняк. Продолжай прогнозирование
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 23:57
Ой, смереко, розкажи мені, смереко, Чом глисти забігли так далеко, Чарівна моя, смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, Чом з`їбнули свині так далеко, Чарівна моя, смереко.
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Американец 2000 (Харьков)
11.10.2024 в 23:59
Ну какашкин ты и дбил (((((((
sticker
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Термит (Київ)
11.10.2024 в 23:55
По грі мала бути нічия, другий тайм провалили, не було ніякої контргри. Ребров таке відчуття, що не розуміє команду - заміни формальні і запізнілі. За перемогу - дякую!
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Зритель (Харьков)
11.10.2024 в 23:54
Грузини нас завжди возили, але виграти не могли. Час іде - нічого не змінюється.
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oda1979 (Запорожье)
11.10.2024 в 23:55
Ну и мы по другому играть не можем. Зато побеждаем.
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vlotko (Броди)
12.10.2024 в 00:15
Якщо б возили, то і вигравали б, а так вже 10 , ювілейна гра, і грузини ще не перемагали нас.
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Американец 2000 (Харьков)
11.10.2024 в 23:54
Что вы на игру жалуетесь ? Грузия выиграла у Чехии 4 - 1 , вышла в четверть финал на чемпионате Европы обыграв Португалию !!! Грузия - не простая команда !!!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.10.2024 в 00:13
Португалії нічого не потрібно вже було, тому грузини вийшли до 1-8 де програли Іспанії 1-4
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vlotko (Броди)
12.10.2024 в 00:20
Португальці з перемогою чи з програшом Грузії нижче першого місця не опустилися б. Для португалів ця гра була проста формальність.
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mr.Smith
11.10.2024 в 23:53
Калюжний красава.Видно що грав з повною самовіддачею.
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oda1979 (Запорожье)
11.10.2024 в 23:58
Именно. Лучше пусть калюжный пылит, чем Седан по полю ходит и руками разводит
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vlotko (Броди)
12.10.2024 в 00:25
Самовіддача була, але швидкості він не має. Ще одна затримка суперника за майку і пішов би з поля.
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Djon (Україна)
11.10.2024 в 23:52
результат вистраждали, гра жахлива
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Не дармоед (Запорожье)
11.10.2024 в 23:52
Шо за манера хватать за футболки,ни чего нового примитивность и деревянность присутствуют. Спасибо что не пропустили на последней секунде.
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alex.belogubko (одесса)
11.10.2024 в 23:51
это не игра а видимость на игру --стадо
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oda1979 (Запорожье)
11.10.2024 в 23:54
Сам ты стадо. Люди на поле мят принять не в состоянии и буцают мяч друг в друга. Бегать и бороться наше все.
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Не дармоед (Запорожье)
11.10.2024 в 23:56
Эти люди просто бегали стадом.
 
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oda1979 (Запорожье)
12.10.2024 в 00:00
Патамушто шапаренко и Судаков отвечали за креатив. Что первый, что второй бестолковые.
 
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download1 (huyersk)
11.10.2024 в 23:51
самовіддача з'явилася, нова енергія влилася у команду, фортуна на нашому боці,хоч і з валідолом, але 3 очки, гарний вечір, з перемогою! Мудрик красень, зробив різницю, дуже радий за Михайла, гол надихнув його на неймовірний перфоманс, обрастає м'язами - гучна заявка на лідера команди.
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Американец 2000 (Харьков)
11.10.2024 в 23:51
Нету Ярмоленко тормоза сборной - Мудрик заиграл !!!С победой всех !!!!!
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oda1979 (Запорожье)
11.10.2024 в 23:55
А про атмосферу в раздевалке?? Думай, что говоришь!
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Американец 2000 (Харьков)
11.10.2024 в 23:57
Какая на х... атмосфера ??? (((((( После этих наездов на игроков помоложе , Мудрик вообще не вышел на решающую игру со шведами (((((((
 
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Djarik
11.10.2024 в 23:51
По грі таке відчуття наче ці додіки збірну Іспанії перемогли
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MAGA KING
11.10.2024 в 23:50
Оказывается четвертое место вылетает куда-то еще ниже, а я думал, что это уже дно
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Вarcelinius
12.10.2024 в 00:11
Это преддонье.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2024 в 23:50
а шо у шевы с носом - бухать начал?))
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MAGA KING
11.10.2024 в 23:52
Еще бы. Тяжелая жизнь до хорошего не доводит.))
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oda1979 (Запорожье)
11.10.2024 в 23:49
Истина номер один: в стране есть футболисты. Просто их надо искать и находить. Истина номер два: Шапаренко нахрен из сборной. Бестолочь полная.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.10.2024 в 23:49
мудрик - молодец!
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alex 66 (Кременчук)
11.10.2024 в 23:48
Є перемога але немає гри
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oda1979 (Запорожье)
11.10.2024 в 23:50
Чит значит нет игры?? Это и есть наша игра. В футбол умеем плохо, поэтому много бегаем и боремся.
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