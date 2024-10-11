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Чудо-Мудрик. Украина открыла счет в матче с Грузией. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Такой Мудрик нам нужен

Чудо-Мудрик. Украина открыла счет в матче с Грузией. ВИДЕО

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в Познани проводит матч 3-го тура Лиги наций с Грузией.

Поединок неожиданно прерывался из-за проблем с освещением, но судя по всему, украинцы больше привыкли к отключениям, так как на 35-й минуте Мудрик открыл счет в матче.

Михаил совершил слаломный проход, ушел от трех соперников, сместился со своего фланга в центр и неотразимо пробил – 1:0, сборная Украины повела в счете.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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vlotko (Броди)
11.10.2024 в 22:48
Калюжного треба міняти, інакше прийдеться грати в десятьох. Він не має швидкості і затримує суперника хватаючи за майку, вже жовту має. Матвієнко свою зону не контролює. З Довбиком нема зв'язку.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
11.10.2024 в 22:48
Калюжного треба міняти, інакше прийдеться грати в десятьох. Він не має швидкості і затримує суперника хватаючи за майку, вже жовту має. Матвієнко свою зону не контролює. З Довбиком нема зв'язку.
Ответить
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