Национальная сборная Украины
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Чудо-Мудрик. Украина открыла счет в матче с Грузией. ВИДЕО
Такой Мудрик нам нужен
uefa.com
Сборная Украины в Познани проводит матч 3-го тура Лиги наций с Грузией.
Поединок неожиданно прерывался из-за проблем с освещением, но судя по всему, украинцы больше привыкли к отключениям, так как на 35-й минуте Мудрик открыл счет в матче.
Михаил совершил слаломный проход, ушел от трех соперников, сместился со своего фланга в центр и неотразимо пробил – 1:0, сборная Украины повела в счете.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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vlotko (Броди)
11.10.2024 в 22:48
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